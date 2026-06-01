보령서 음식점 화재…9800만 원 상당 재산피해

[보령=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 보령의 한 식당에서 화재가 발생해 재산피해를 입었다.
1일 충남소방본부는 전날 오후 9시 17분쯤 보령시 동대동의 한 식당에 불이 났다고 밝혔다.
불은 오후 9시 56분쯤 진화됐으며 창고가 전소됐으며 음식점 일부가 불에 타 9800만 원 상당의 재산 피해를 입었다.
다행히 다친 사람은 없었던 것으로 전해졌다.
소방당국은 자세한 화재 원인을 조사 중이다.
gyun507@newspim.com
기사입력 :
최종수정 :
[보령=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 보령의 한 식당에서 화재가 발생해 재산피해를 입었다.
1일 충남소방본부는 전날 오후 9시 17분쯤 보령시 동대동의 한 식당에 불이 났다고 밝혔다.
불은 오후 9시 56분쯤 진화됐으며 창고가 전소됐으며 음식점 일부가 불에 타 9800만 원 상당의 재산 피해를 입었다.
다행히 다친 사람은 없었던 것으로 전해졌다.
소방당국은 자세한 화재 원인을 조사 중이다.
gyun507@newspim.com
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적