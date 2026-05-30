[6·3 지선 경기] 안민석 후보 "화성에 무상통학 '안심에듀버스' 편성…교육격차 해소할 것"

30일 화성 향남2지구 유세서 '안심에듀버스' 및 '화성교육지원청 신설' 공약 제시

안 후보 "동탄~송산 통학 문제 해결…시청·교육청 벽 깨고 방과후 돌봄 모델 구축할 것"

유세 앞서 평택 통복시장 방문…고덕 신도시 학교 신설·글로벌 교육 강화 약속

[화성=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 사전투표 마지막 날인 30일 화성 지역 집중 유세에 나서 경기도 전역 무상통학 공약인 '안심에듀버스' 도입과 '화성교육지원청 신설'을 약속하며 지지를 호소했다.

안민석 후보는 경기도 전역 무상통학 공약인 '안심에듀버스' 도입과 '화성교육지원청 신설'을 약속하며 지지를 호소했다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

안 후보는 이날 화성시 향남2지구 로데오거리 광장에서 열린 유세에서 "과거 오산에서 시작한 생존수영을 대한민국 아이들의 필수 교육으로 정착시켰던 것처럼 이번에는 경기교육 대전환을 통해 경기교육을 확실히 살려내겠다"며 포문을 열었다.

특히 안 후보는 화성 지역의 넓은 생활권으로 인한 학생들의 통학 문제를 집중적으로 파악하고 대안을 제시했다.

그는 "화성은 동탄에서 송산까지 교통이 원활해도 1시간, 정체 시에는 2시간이 걸릴 만큼 면적이 넓은 도시"라고 지적하며 "시청과 교육청이 협력해 학생들을 위한 무상 통학버스인 '안심에듀버스'를 촘촘히 편성함으로써 아이들의 등굣길을 더 편리하고 안전하게 만들겠다"고 선언했다.

안민석 후보는 '안심에듀버스'를 촘촘히 편성함으로써 아이들의 등굣길을 더 편리하고 안전하게 만들겠다"고 선언했다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

이어 화성의 교육행정 체계 개편안도 전면에 내세웠다. 안 후보는 현재의 화성오산교육지원청을 분리하고 '화성교육지원청'을 독립 신설하겠다는 구상을 밝혔다. 그는 "오산보다 16배나 넓은 화성 지역의 교육 현안을 보다 꼼꼼하고 밀착해 챙기기 위해서는 독립된 행정 체계가 반드시 필요하다"고 설명했다.

아울러 "학교와 지역의 경계를 허물고 시청과 교육청의 벽을 깨겠다"며 방과후 돌봄 서비스를 전국 최고 수준의 모델로 구축하는 한편 마을교육공동체 르네상스 시대를 열겠다고 강조했다. 다문화·한부모 가정 자녀, 느린 학습자, 장애 아동 등 특별한 보살핌이 필요한 학생들을 향해서는 사각지대 없는 촘촘한 '손난로 교육'을 실시하겠다고 덧붙였다.

안민석 후보는 평택 통복시장을 찾아 민심을 청취하고 평택 지역 맞춤형 공약도 함께 발표했다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

한편 안 후보는 화성 유세에 앞서 평택 통복시장을 찾아 민심을 청취하고 평택 지역 맞춤형 공약도 함께 발표했다. 안 후보는 평택의 주요 교육 현안으로 고덕국제신도시 등 신도시 지역 내 학교 신설, 학군 재조정, 그리고 국제도시에 걸맞은 외국어 및 글로벌 맞춤형 교육 강화 등을 추진하겠다고 공약했다.

beignn@newspim.com