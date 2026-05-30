[6·3 지선 전남]정청래, 완도·진도·장흥·순천 유세……"그라제" 함성 속 막판 표심 결집

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김원이 "무소속의 고립보다 책임 있는 원팀"



[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 6·3 지방선거를 나흘 앞둔 30일 더불어민주당이 전남 4개 지역을 돌며 선거 막판 지지층 결집에 나섰다.

정청래 민주당 총괄상임선대위원장은 이날 완도·진도·장흥·순천을 잇달아 방문해 지원 유세를 펼쳤다.

정 위원장은 김원이 전남도당 상임선대위원장, 민형배 전남광주통합특별시장 후보와 함께 우홍섭 완도군수, 이재각 진도군수, 김성 장흥군수, 손훈모 순천시장 후보 지지를 호소했다.

우홍섭 완도군수 후보 유새 현장. [사진=민주당 전남도당] 2026.05.30 ej7648@newspim.com

각 지역 유세장에는 최대 1000명 안팎의 지지자가 모였으며 정 위원장의 발언에 "그라제"라는 호응이 이어지며 현장 분위기가 고조됐다.

완도 유세에서 정 위원장은 "이번 선거는 지역 일꾼을 뽑는 동시에 국정 안정 운영을 뒷받침하는 선거"라며 "지역 현안을 해결할 실행력 있는 후보가 필요하다"고 밝혔다. 이어 완도 김 산업 진흥, 전복 산업 지원, 금일대교 추진과 진도 조도대교 국비 확보, 농어촌 기본소득 지정 등을 언급하며 지지를 요청했다.

장흥과 순천 유세에서도 "지역 미래를 책임질 검증된 후보 선택이 중요하다"며 "정책과 실행력으로 전남 변화를 이끌 후보들에게 힘을 모아달라"고 강조했다.

김원이 위원장은 "전남 현안은 개인이 아닌 팀으로 해결해야 한다"며 "무소속의 고립이 아닌 중앙과 지역을 잇는 책임 있는 원팀의 실행력이 필요하다"고 말했다.

또 "무소속 후보가 선거 과정에서 민주당과의 연계를 내세우는 것은 유권자 혼란을 초래할 수 있다"며 "당 결정에 반해 출마한 뒤 선거 때만 당을 내세우는 행위에는 엄정 대응하겠다"고 밝혔다. 이어 "고성과 항의로 상대 유세를 방해하는 행위는 선거 질서를 훼손한다"며 "정책과 성과 경쟁이 이뤄져야 한다"고 덧붙였다.

ej7648@newspim.com