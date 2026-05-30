[6·3 지선 충북] 윤건영 충북교육감 후보, 청주서 총력 유세... "실용학력 공교육 책임제 구축"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감 후보가 본 투표를 나흘 앞둔 30일 청주 전역을 돌며 막판 총력 유세에 나섰다.

윤 후보는 이날 청주실내체육관 광장과 충북도청 앞 플리마켓, 오송 호수공원 환경축제장, 내덕칠거리, 육거리시장, 율량2지구 등을 잇따라 방문해 시민들과 만나 지지를 호소했다.

윤건영 충북교육감 후보가 30일 오송 호수공원에서 유권자들과 대화를 나누고 있다..[사진=윤건영 캠프] 2026.05.30 baek3413@newspim.com

그는 유세 현장에서 충북 교육의 안정적 발전을 위한 공교육의 역할을 강조하며 보다 촘촘한 지원 체계 구축을 약속했다.

윤 후보는 "청주 집중 유세 과정에서 학부모들로부터 '아이들의 기초 학력부터 진로·진학까지 학교가 책임져 주길 바란다'는 요구를 가장 많이 들었다"며 공교육 책임제 필요성을 강조했다.

이어 "교육 정책은 선거용 구호가 아닌 책임의 약속"이라며 "기초 학력부터 진로·진학까지 책임지는 '실용 학력 공교육 책임제'를 다각적으로 구현할 수 있는 지원 체계를 갖추겠다"고 밝혔다.

윤 후보가 제시한 실용 학력 공교육 책임제는 기초 학력 보장과 학생 맞춤형 학습 지원, 진로 탐색, 학교생활기록부 관리, 진학 상담을 연계하는 충북형 공교육 시스템이다.

충북교육청을 중심으로 학교와 교원, 학부모, 전문 기관을 연결해 학생 개개인의 성장을 체계적으로 지원하겠다는 구상이다.

윤 후보는 또 "선거 막판 실현 가능성이 충분히 검증되지 않은 공약이 쏟아지면서 학부모와 학교 현장의 혼란이 커질 수 있다"며 "현장 이해와 검증된 행정 경험을 바탕으로 실현 가능한 공약을 추진해야 한다"고 말했다.

그러면서 "현장을 모르는 교육 정책으로 학교가 혼란을 겪고 학생과 학부모가 피해를 보는 일이 없어야 한다"며 "충북 교육의 완성은 검증된 힘으로 가능하다"고 강조했다.

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