경기 광주 폐차장서 화재...2시간 30여 분만에 진화

AI 핵심 요약beta
- 경기 광주시 도척면 폐차장에서 30일 새벽 화재가 발생해 작업장이 전소됐다.
- 소방당국은 인력 58명과 장비 26대를 투입해 약 2시간 30분 만에 화재를 진압했다.
- 인명피해는 없었으나 건물과 자동차 부품 등이 소실돼 경찰과 소방당국이 원인을 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경기광주=뉴스핌] 김가현 기자 = 30일 새벽 경기 광주시 도척면 진우리의 한 폐차장에서 화재가 발생해 작업장이 전소됐다.
소방당국에 따르면 이날 새벽 2시 51분경 도척면 진우리의 폐차장에서 불이 났다. 폐차장 대표는 당시 근무 중이던 직원의 연락을 받고 화재 사실을 인지해 즉시 119에 신고했다.
신고를 받고 현장에 가장 먼저 도착한 선착대는 당시 작업장이 이미 전소 중인 상태에서 내부 물품이 펑펑 터지는 연쇄 폭발음이 들리고 인근 건물로 불길이 번질 위험이 매우 큰 상황이었다고 전했다.
이에 소방당국은 인력 58명과 펌프차 5대, 탱크차 8대, 화학차 1대 등 장비 26대를 대거 투입해 방어선을 구축하고 연소 확대 방지에 총력을 기울였다. 불은 약 2시간 30분 만인 오전 5시 24분경 완전히 꺼졌다.
이 불로 다행히 인명피해는 없었으나 해체작업장 건물이 전소되고 내부 자동차 부품과 공·기구 등이 소실되는 피해가 발생했다.
소방당국과 경찰은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
beignn@newspim.com