[6·3지선 부울경] 안성민 후보 "한번만 손 잡아 달라…정말 잘하겠다"

대구민 호소…"영도 바꿀 준비돼 있다"

당내 갈등·무소속 출마 표심 이탈 우려

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 안성민 국민의힘 영도구청장 후보가 사전투표 이틀째인 30일 영도구민을 향해 지지를 호소하는 대구민 호소문을 발표했다. 이번 호소문은 보수 분열을 막고 세번째 도전하는 영도구청장 선거에서 반드시 승리해야 겠다는 절박감에서 나온 것이다.

안 후보는 호소문에서 "피와 땀이 배어 있는 영도를 기필코 다시 살려내겠다"며 "정말 미치도록 일하고 싶다. 누구보다 영도를 획기적으로 바꿀 준비가 되어 있다"고 밝혔다.

안성민 국민의힘 영도구청장 후보가 절박한 심정으로 거리에서 지지를 호소하고 있다.[사진=안성민 후보 선거캠프] 2026.05.30

최근 당내외 갈등과 현역 구청장의 무소속 출마로 인한 표심 이탈 우려를 정면으로 거론했다. 그는 "국민의힘을 향한 회초리와 실망감, 무소속 출마로 인한 걱정 속에서 투표장 향하기를 망설이는 분들이 많다는 사실에 마음이 무겁다"면서 "저 자신을 더 낮추고 엎드리겠다. 영도를 살릴 일꾼에게 일할 기회를 달라"고 보수층과 중도층의 지지를 함께 요청했다.

영도의 현실에 대한 진단도 내놨다. 안 후보는 "골목마다 활기가 넘치고 살가운 정이 흐르던 영도가 어느 순간 사람들이 떠나는 도시라는 오명을 쓰게 됐다"며 "일자리는 메말라가고 교육 여건은 척박해지면서 제 삶의 전부인 영도가 벼랑 끝으로 추락하는 모습을 더 이상 지켜볼 수 없다"고 말했다.

이를 돌파할 방안으로는 자신의 정치 경력을 기반으로 한 네트워크를 제시했다. 그는 국회 보좌관, 4선 부산시의원, 부산시의회 의장, 대한민국시도의회의장협의회 회장 등을 거친 경험을 언급하며 "평생 쌓아온 정치적 역량과 인적 네트워크를 오직 영도를 위해 쓰겠다"고 목소리를 높였다.

안 후보는 풍요로운 영도, 든든한 영도, 행복한 영도를 목표로 제시하며 "투표가 안성민을 당선시킬 수 있고 영도의 잃어버린 8년을 되찾을 수 있다"며 "한번만 투표장으로 꼭 나와 기호 2번 안성민의 손을 잡아달라"고 사전투표와 본투표 참여를 거듭 당부했다.

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