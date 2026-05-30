[PGA] 김주형, 공동 선두에서 34위로 추락...임성재 컷 탈락

AI 핵심 요약beta
- 김주형이 30일 PGA 찰스 슈와브 챌린지 2R서 2오버파를 쳤다.
- 공동 1위였던 김주형은 공동 34위로 밀려났다.
- 임성재는 6오버파로 컷 탈락했고 유어트는 공동 11위로 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 첫날 공동 선두를 질주하던 김주형(24·나이키)이 하루 만에 30위 밖으로 추락했다.
김주형은 30일(한국시간) 미국 텍사스주 포트워스의 콜로니얼 컨트리클럽(파70)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 찰스 슈와브 챌린지 2라운드에서 버디 1개, 보기 1개, 더블 보기 1개를 묶어 2오버파 72타를 쳤다.
1라운드에서 6언더파 64타로 공동 1위에 올랐던 김주형은 중간 합계 4언더파 136타를 기록하며 공동 34위로 미끄러졌다. 단독 선두로 치고 나간 조던 스미스(잉글랜드·10언더파 130타)와는 6타 차다.
김주형은 1번홀(파5)에서 버디를 낚으며 기세를 올렸지만 이후 타수를 줄이지 못하고 침묵했다. 5번홀(파4)에서 두 번째 샷 미스로 보기를 적어내더니 17번홀(파4)에서 치명적인 더블 보기에 발목을 잡혔다. 티샷이 왼쪽 숲으로 향한 뒤 러프를 전전하다 4온 2퍼트로 고개 숙였다.
이번 대회 파워랭킹 2위에 올라 기대를 모았던 임성재는 이날 버디는 1개에 그치고 보기 7개를 쏟아내며 6타를 잃었다. 중간 합계 6오버파 146타로 100위권 밖으로 밀려나며 컷 탈락(기준 타수 3언더파 137타)의 고배를 마셨다. 라운드 후반 14번홀부터 4개 홀 연속 보기를 범한 것이 결정적이었다.
이날 최고의 반전 주인공은 A.J. 유어트(캐나다)다. 그는 16번홀(파3)에서 홀인원을 터뜨리는 등 이날만 7타를 줄여 전날 공동 83위에서 무려 72계단을 뛰어오르며 공동 11위(7언더파 133타)로 여유 있게 컷을 통과했다.
psoq1337@newspim.com