[6·3 지선 경기] 경기도 사전투표 첫 날 낮 12시 3.96%…전국 평균보다 낮아

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경기도 유권자 1187만여 명 중 47만여 명 투표 완료

지난 제8회 지선 동시간대(3.88%) 대비 0.08%p 높아

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 경기도 지역의 낮 12시 기준 투표율이 3.96%를 기록하며 지난 지방선거 동시간대 기록을 웃돈 것으로 나타났다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 낮 12시 현재 경기도 전체 선거인 1187만 8997명 중 47만 719명이 소중한 한 표를 행사했다.

제9회 전국동시지방선거 경기도 광명시 광명5동 사전투표소 전경. [사진=박승봉 기자]

이날 낮 12시 기준 경기도의 사전투표율(3.96%)은 지난 2022년 제8회 6·1 지방선거 사전투표 첫날 동시간대 투표율인 3.88%와 비교해 0.08%포인트(p) 상승한 수치다. 여야의 막판 총력 유세와 격전지를 둘러싼 지지층의 결집이 투표율 상승을 견인하고 있다는 분석이 나온다.

다만 같은 시간대 전국 평균 사전투표율인 4.86%보다는 0.9%p 낮은 수치를 보이며 수도권 특유의 차분한 초반 투표 흐름을 이어가고 있다.

경기도 내 지역별 투표율은 선거 구도와 현안에 따라 다소 편차를 보이고 있다. 주요 지역별로 살펴보면 정당 간 치열한 공방이 이어지고 있는 성남시 수정구가 4.92%를 기록하며 도내 평균을 웃도는 높은 투표 열기를 보였다. 이어 수원시 장안구가 4.06%로 뒤를 이으며 평균 이상의 투표율을 기록했다.

반면 격전지 중 하나로 꼽히는 평택시는 3.20%, 화성시 효행구는 3.05%를 기록하는 등 경기 남부권 일부 지역에서는 비교적 완만한 상승세를 보이며 숨고르기에 들어간 모양새다.

이번 제9회 지방선거의 사전투표는 29일과 30일 이틀 동안 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.

주민등록증, 운전면허증, 여권 등 생년월일과 사진이 첩부된 신분증을 지참하면 전국에 설치된 3571개 사전투표소 어디에서나 별도 신고 없이 투표할 수 있다.

경기도 내 설치된 사전투표소의 정확한 위치는 중앙선관위 홈페이지나 주요 포털사이트를 통해 손쉽게 확인 가능하다.

한편 제9회 전국동시지방선거의 본 투표일은 다음 달 3일(수요일)이다. 본 투표일 투표 시간 역시 오전 6시부터 오후 6시까지로 동일하지만 사전투표와 달리 주민등록지를 기준으로 지정된 본인의 투표소에서만 투표할 수 있다.

1141world@newspim.com