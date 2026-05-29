피렐리, BMW iX3 전용 타이어 공개

AI 핵심 요약beta
- 피렐리가 29일 BMW 신형 iX3 전용 타이어 2종을 공개했다
- 피제로·피제로 E는 노이어 클라세 기반 전기차용으로 공동 개발됐다
- 일렉트 기술·친환경 소재·AI 설계로 효율과 성능을 강화했다
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BMW 전기차 플랫폼 '노이어 클라세' 기반 공동 개발
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 피렐리가 BMW 신형 iX3 전용 타이어 2종을 공개했다고 29일 밝혔다.
이번에 공개된 제품은 고성능 주행에 초점을 맞춘 '피제로(P Zero)'와 전동화 효율성을 강화한 '피제로 E(P Zero E)'다. 두 제품 모두 BMW 차세대 전기차 플랫폼 '노이어 클라세(Neue Klasse)' 기반 신형 iX3 전용으로 공동 개발됐다.
신제품에는 피렐리의 전동화 전용 기술인 '일렉트(Elect)'가 적용됐다. 해당 기술은 회전저항 저감과 전기차 하중에 맞춘 구조 설계를 통해 주행거리, 승차감, 내구성 향상을 지원하는 것이 특징이다.
피제로 E는 전체 소재 중 55% 이상을 천연 및 재활용 원료로 구성했다. 유럽 타이어 라벨 기준 회전저항, 젖은 노면 제동력, 소음 항목에서 모두 최고 등급인 A등급을 획득했다.
5세대 피제로는 전기차 특유의 고출력·고토크 환경에 대응할 수 있도록 내부 구조를 강화했다. 피렐리는 인공지능(AI) 기반 컴파운드 설계를 적용해 핸들링과 제동 성능 개선에 집중했다고 설명했다.
BMW iX3 전용 피제로는 22인치 규격으로 공급되며, 피제로 E는 21인치와 22인치 규격으로 운영된다.
피렐리는 독일 브로이베르크에 위치한 가상 개발 센터(VDC)와 BMW 그룹 드라이빙 시뮬레이션 센터 인프라를 활용해 제품 개발을 진행했다. 가상 시뮬레이션 기술을 적용해 개발 기간 단축과 프로토타입 제작 수량 감소 효과도 확보했다고 밝혔다.
이번 신제품 사이드월에는 BMW 전용 개발 인증을 의미하는 '스타 마킹(Star Marking)'이 적용된다.
whitss@newspim.com