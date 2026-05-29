[6·3 지선 부울경] 박좌규 후보 선거운동원 환경 정화활동 앞장

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시 북부동 가 선거구에 출마한 박좌규 시의원 후보 측의 선거운동원들이 해반천과 상가 밀집지역 일대에서 환경 정화활동을 이어가고 있어 눈길을 끈다.

29일 박 후보 측에 따르면 선거요원들은 최근 북부동 해반천 일대와 주요 상가 거리에서 유권자에게 인사를 건네는 한편 쓰레기를 수거하고 주변을 정리하는 활동을 지속적으로 진행하고 있다.

경남 김해시 북부동 가 선거구에 출마한 박좌규 시의원 후보 측의 선거운동원들이 해반천과 상가 밀집지역 일대에서 쓰레기를 줍고 있다.[사진=박좌규 후보 선거캠프] 2026.05.29

북부동은 김해종합운동장을 비롯한 각종 체육시설이 집중된 지역으로, 전국 단위 체육대회와 각종 행사가 자주 열려 외지 방문객 유입이 많은 곳이다. 이 때문에 쾌적한 가로 환경과 도시 이미지 관리의 중요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

지역 상인들도 변화를 체감하고 있다. 북부동에서 식당을 운영하는 한 상인은 박 후보 선거사무소에 직접 연락해 "대부분 후보는 선거철에만 찾아와 지지를 호소하고 떠나는데, 박좌규 후보 선거운동원들은 거리 청소까지 하며 지역 환경을 챙기는 모습이 인상적이었다"며 "시민을 대하는 태도에서 진정성이 느껴졌다"고 전했다.

박좌규 후보는 환경 정화활동과 관련해 "선거운동 이전에 시민의 한 사람으로서 깨끗한 지역사회를 만드는 일은 기본"이라며 "말보다 행동으로 다가가는 생활 정치를 계속해 나가겠다"고 말했다.

박 후보 측은 선거운동을 단순한 지지 호소에 그치지 않고 지역 환경 개선과 기초질서 확립 캠페인으로 확장해 나가겠다는 입장이다.

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