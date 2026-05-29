구윤철 부총리, 한국콜마 방문…"K-뷰티, AI 결합한 미래 전략산업"

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CES 최고혁신상 받은 '뷰티테크' 현장 점검

정부·업계, AI 기반 K-뷰티 육성 방안 논의

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국콜마는 지난 28일 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 서울 서초구 소재 한국콜마 종합기술원을 방문했다고 29일 밝혔다. 이번 방문은 뷰티테크 선도 기업 현장을 둘러보고 업계 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.

이날 현장에는 오유경 식품의약품안전처장을 비롯해 재정경제부, 보건복지부, 중소벤처기업부, 식품의약품안전처 등 정부 부처 관계자들도 함께했다. 참석자들은 연구소를 둘러보며 화장품 기술력을 확인한 뒤 업계 관계자들과 간담회를 진행했다.

한국콜마 종합기술원을 방문한 구윤철 경제부총리가 한국콜마가 개발한 AI 피부진단 기기인 '카이옴'을 체험하고 있다. [사진=한국콜마]

이번 방문은 한국콜마의 뷰티테크 혁신 기술력에 주목해 성사됐다. 한국콜마는 올해 초 미국에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026'에서 인공지능(AI) 기반 '스카 뷰티 디바이스'로 뷰티테크 부문 최고혁신상을 받았다. 뷰티 기업이 CES 최고혁신상을 수상한 것은 이번이 처음이다. 회사는 디지털헬스 부문에서도 혁신상을 받으며 CES 2관왕에 올랐다.

구 부총리가 방문한 한국콜마 종합기술원은 화장품·의약품·건강기능식품 연구소를 통합한 융합 연구시설이다. 약 700명의 연구원이 상주하고 있으며, 이곳에서 개발된 기술은 세종·부천 공장과 중국·미국·캐나다 등 글로벌 생산기지에 적용되고 있다.

이날 간담회에는 윤상현 콜마그룹 부회장·최현규 한국콜마 대표이사를 비롯해 ▲연재호 대한화장품협회 부회장 ▲서병휘 아모레퍼시픽 부사장(CTO) ▲강내규 LG생활건강 전무(CTO) ▲최용준 룰루랩 대표이사 ▲안선희 릴리커버 대표이사 ▲이영롱 피키글로벌 대표이사 등이 참석했다. 간담회에서는 뷰티테크 산업 지원 및 민관 협력 방향에 대한 논의가 이뤄졌다.

구 부총리는 "K-뷰티는 이제 화장품 산업을 넘어 AI와 데이터, 디바이스가 융합된 미래 전략산업으로 진화하고 있다"며 "대한민국이 만들고 세계가 따라오는 K-뷰티의 새로운 시대를 민관이 함께 열어가겠다"고 강조했다.

윤상현 콜마그룹 부회장은 "K-뷰티가 지속 성장하려면 스타 브랜드가 꾸준히 탄생할 수 있는 생태계를 완성해야 한다"며 "앞으로 한국콜마는 이러한 숙제를 풀어나가고, K-뷰티의 지속 가능한 성공과 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com