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학교 자율성 줄고 교육청 권한 커졌다…학교장 권한 OECD 하위권

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AI 핵심 요약

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  • 한국교육개발원은 28일 PISA 2022 자료로
  • 한국은 학교·학교장 권한이 낮고 교육청 권한이 높다고 분석했다
  • 교원 인사·예산 등은 교육청 중심이나 교육과정 자율성만 높아 수업혁신에 한계가 있다고 지적했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육청 권한 OECD 평균 2.5배…학교 단위 결정권은 평균 밑돌아
교원 인사·예산 권한 교육청 집중…"학교 혁신 제약 우려"
KEDI "인사·예산 권한 학교로 옮기고 책임 구조 마련해야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 우리나라는 학교가 스스로 결정할 수 있는 범위가 OECD(경제협력개발기구) 평균보다 좁은 반면, 교육청이 쥔 권한은 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 학교장 역시 학교 운영을 직접 결정할 여지가 크지 않아 한국 교육이 학교 현장보다 교육청 중심으로 움직이고 있다는 분석이 나온다.

한국교육개발원(KEDI)은 28일 발간한 KEDI 브리프 '학교장은 얼마나 권한을 가지는가?: OECD 데이터를 중심으로'에서 OECD 국제학업성취도평가(PISA) 2022 자료를 분석한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

우리나라는 학교와 학교장이 스스로 결정할 수 있는 범위가 OECD 평균보다 좁고, 교육청 중심의 권한 구조가 강한 것으로 나타났다. (명령어: "우리나라는 학교와 학교장이 스스로 결정할 수 있는 범위가 OECD 평균보다 좁고, 교육청 중심의 권한 구조가 강함을 시사하는 기사용 이미지를 만들어줘."). [일러스트=챗GPT]

이번 분석은 만 15세 학생이 재학 중인 학교의 교장 설문을 바탕으로 이뤄졌다. 교원 채용·해고, 임금, 학교 예산 편성, 예산 배분, 학생 생활 관리, 학생 평가, 입학, 교재 선정, 교육과정 편성·운영 등 12개 영역에서 누가 주된 책임을 갖는지를 물어 국가별 권한 수준을 비교했다.

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분석 결과 한국의 학교 단위 권한은 5.65점으로 OECD 평균 6.97점보다 낮았다. 반면 교육청 등 지역 단위 권한은 4.49점으로 OECD 평균 1.77점의 약 2.5배에 달했다. 이는 OECD 국가 가운데 세 번째로 높은 수준이다. 학교장 권한도 2.76점으로 OECD 평균 3.40점에 못 미쳤다.

KEDI는 한국 교육 거버넌스가 학교 현장보다 시·도교육청 중심 행정 체계에 기울어져 있다고 해석했다. 교육 자치와 분권이 확대됐지만, 권한이 단위 학교까지 내려가기보다 교육청 단계에 머물렀다는 의미다.

영역별로는 교원 인사와 예산에서 학교장의 권한이 특히 낮았다. 교원 인사 영역에서 한국 학교장의 권한은 0.77점으로 OECD 평균 1.32점을 크게 밑돌았다. 반면 지역 권한은 2.08점으로 OECD 평균 0.84점의 2.5배 수준이었다. 학교장이 학교 특성에 맞게 교원 구성을 조정하기 어려운 구조라는 지적이 나온다.

예산 영역도 비슷했다. 한국 학교장의 예산 권한은 0.33점으로 OECD 평균 0.71점의 절반에도 미치지 못했다. 반면 지역 권한은 1.17점으로 OECD 평균 0.46점보다 높았다. 학교 운영에 필요한 재원을 학교장이 현장 상황에 맞춰 배분하기 어렵다는 뜻이다.

학생 지도 영역에서도 학교 권한은 1.55점으로 OECD 평균 2.10점보다 낮았다. 교사 권한은 0.51점으로 OECD 평균 0.85점에 못 미쳤다. 학생을 가까이에서 만나는 교사의 판단과 개별 지원이 제도적으로 충분히 보장되지 않는다는 해석이 가능하다.

다만 교육과정 영역은 다른 흐름을 보였다. 한국의 학교 권한은 2.53점으로 OECD 평균 1.89점을 웃돌았고, 교사 권한도 1.63점으로 OECD 평균 1.34점보다 높았다. 학교장 권한 역시 0.68점으로 OECD 평균 0.39점을 상회했다. KEDI는 교육과정 운영 자율성은 상대적으로 높지만, 이를 뒷받침할 인사·예산 자율성이 부족해 실제 수업 혁신으로 이어지는 데 한계가 있다고 봤다.

최근 16년간 PISA 자료를 보면 한국의 학교 권한은 2009년 7.44점으로 정점을 찍은 뒤 2022년 5.65점까지 하락했다. 같은 기간 학교장 권한은 2012년 3.76점에서 2022년 2.76점으로, 교사 권한은 2009년 3.09점에서 2022년 2.27점으로 낮아졌다.

학교장 권한 가운데 감소 폭이 큰 영역은 학생 지도와 예산이었다. 학생 지도 권한은 2012년 1.64점에서 2022년 0.97점으로 줄었고 예산 권한은 0.61점에서 0.33점으로 낮아졌다. KEDI는 학교자율화 정책이 추진됐지만 실제 권한 구조에서는 학교장과 교사의 전문적 자율성이 함께 위축됐다고 분석했다.

이승호 KEDI 연구위원은 "우리나라 교육 거버넌스는 교육청 중심의 권한 구조가 굳어져 있고, 학교장과 교사의 현장 자율성은 지속적으로 약화돼 온 것으로 확인됐다"며 "교원 인사와 예산 권한을 단계적으로 학교 단위로 옮겨 학교 특성과 교육 목표에 맞는 운영이 가능하도록 해야 한다"고 제언했다.

이어 "학교장에게 실질적 권한을 부여하되, 권한 행사 결과에 대한 책임도 함께 물을 수 있도록 학교 단위 책임경영 체제를 마련해야 한다"고 덧붙였다.

이 연구위원은 또 "학생 지도 영역에서 교사의 권한을 강화해 학생 개별 특성에 맞는 밀착 지원이 이뤄질 수 있도록 해야 한다"며 "중앙정부와 교육청, 학교 사이의 역할과 책임을 다시 조정해 학교 현장의 다양성과 자율성을 살리는 방향으로 교육 거버넌스를 재설계할 필요가 있다"고 설명했다.

다만 "권한 이양은 단순한 분권이 아니라 교육 격차 해소와 형평성 확보라는 국가적 책무와 균형 있게 추진돼야 한다"고 부연했다.

jane94@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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