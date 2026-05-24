충북교육감 후보들, '부처님 오신날' 불자 표심 공략

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주요 사찰 돌며 "차별 없는 교육" 한목소리

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 부처님오신날인 24일 충북교육감 후보들은 지역 사찰을 찾아 불자들과 접촉하며 표심 공략에 나섰다.

이날 후보들은 봉축 법요식과 연등 행사가 이어진 청주 주요 사찰을 찾아 지지를 호소했다.

청주 미야사 방문한 윤건영 충북교육감 후보[사진=윤건영 캠프] 2026.05.24 baek3413@newspim.com

윤건영 후보는 오전 청주 마야사를 방문해 현진 스님과 차담을 갖고 신도들과 인사를 나눴다.

오후에는 청주 명장사와 용화사 등을 찾았다.

윤 후보는 봉축 메시지를 통해 "부처님은 가장 낮은 곳에서 아픈 사람의 손을 잡고 차별받는 이웃을 품는 삶의 가치를 가르치셨다"며 "아이들이 차별 없이 배우고 꿈을 키울 수 있는 교육, 모두가 함께 행복한 충북교육을 만들겠다"고 밝혔다.

그는 이날 사찰 방문을 이어가며 청주 가경터미널 앞에서 집중유세를 벌인 뒤 충북대·청주대·서원대 총학생회장 등이 참여하는 미래세대정책단 위촉식, 학부모 간담회 등 청년층과 학부모를 아우르는 현장 유세를 펼쳤다.

사찰 찾은 김성근 충북교육감 후보. [사진=김성근 캠프] 2026.05.24 baek3413@newspim.com

김성근 후보는 청주 용화사와 명장사를 잇달아 찾아 신도들을 만나 표심을 공략했다.

그는 불자들과 인사를 나누며 도민들의 애로사항을 청취하며 소통의 폭을 넓혔다.

사찰 방문을 마친 김 후보는 오후 들어 야외 표심 공략에 박차를 가했다.

그는 가족 단위 나들이객이 많이 몰리는 상당산성과 청주랜드를 차례로 돌며 현장 유세를 펼쳤다.

김 후보는 "부처님의 가르침이 마음에 머무는 오늘, 서로를 존중하고 함께 살아가는 지혜를 다시 새긴다"며 "차별 없는 배움과 따뜻한 공동체 속에서 모든 아이가 자신의 빛을 찾을 수 있는 교육을 만들겠다"고 말했다.

김진균 후보도 이날 오후 청주 마야사 등을 방문해 신도들과 접촉하며 지지를 당부했다.

baek3413@newspim.com