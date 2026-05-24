김경수 "마산 롯데백화점 부지 공공기관 유치…지역경제 활성화 도모"

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"마산 지역 통합 이후 어려움, 공공기관"

"마산 부흥을 위한 중앙정부 협력 요청"



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남지사 후보는 24일 마산 번개시장과 마산어시장을 찾아 마산 롯데백화점 부지에 공공기관을 유치하겠다고 밝혔다.

김경수 더불어민주당 경남지사 후보(왼쪽)가 24일 오전 7시 30분부터 마산 번개시장과 어시장을 차례로 방문해 시장 곳곳을 걸으며 상인들과 인사를 나누고 있다.[사진=김경수 후보 선거캠프] 2026.05.24

김 후보는 이날 정세균 전 국무총리, 허성무 총괄선대위원장, 김한규 의원, 배우 이원종 씨 등과 함께 장날 민생 행보를 이어갔다. 오전 7시 30분부터 두 시장을 차례로 돌며 상인들과 인사를 나누고 경기 상황과 애로사항을 들었다.

김 후보는 번개시장 유세에서 "경남 경제가 위기가 아니면 언제가 위기냐"며 지역경제 상황에 대한 우려를 나타냈다. 그는 "기업과 개인사업자의 부담이 커지고 제조업과 서비스업 등 지역경제 전반이 어려움을 겪고 있다"고 말했다.

마산 지역 현안과 관련해서는 "통합 이후 마산이 계속 어려워졌고, 롯데백화점이 문을 닫은 뒤에도 제대로 된 대책이 없었다"며 "마산을 살리려면 롯데백화점부터 살려야 한다"고 했다. 이어 "문화예술진흥원부터 공공기관까지 확실하게 끌어오겠다"고 주장했다.

마산어시장에서도 김 후보는 "마산이 2010년 창원에 통합된 뒤로 죽어가고 있다"며 "마산을 살려야 창원이 발전하고, 경남도 발전할 수 있다"고 말했다. 그는 "중앙정부의 2차 공공기관 이전 논의 때 공공기관을 반드시 유치하겠다"고 약속했다.

김 후보는 "이재명 정부와 힘을 모아서 마산을 살릴 수 있도록 일할 수 있게 도와달라"고 시민들에게 호소했다.

news2349@newspim.com