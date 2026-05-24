[MLB] 광주제일고 우완 박찬민, 계약금 18억원에 필라델피아 입단

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국 메이저리그(MLB) 필라델피아가 광주제일고 우완 투수 박찬민을 품었다.

필라델피아는 24일(한국시간) "한국 출신 유망주 박찬민과 국제 아마추어 계약을 체결했다"라고 공식 발표했다.

[서울=뉴스핌] 박찬민이 미국 메이저리그 필라델피아에 입단했다. [사진 = 필라델피아 SNS] 2026.05.24 wcn05002@newspim.com

광주제일고 출신 오른손 투수 박찬민은 신장 191㎝의 뛰어난 체격 조건을 갖춘 기대주다. 최고 시속 150㎞대 강속구를 바탕으로 슬라이더와 커브, 스플리터 등 다양한 변화구를 구사한다. 완성형 투수라기보다는 성장 가능성에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

현지 매체 '필라델피아 인사이더'에 따르면 박찬민의 계약금은 120만5000달러(약 18억3000만원) 수준이다. 이는 올해 필라델피아가 영입한 국제 아마추어 선수 가운데 베네수엘라 출신 외야수 프란시스코 렌테리아(400만 달러)에 이어 두 번째로 높은 금액이다.

필라델피아는 박찬민 영입을 위해 적극적으로 움직였다. MLB 구단들은 국제 아마추어 선수 영입 시 정해진 보너스 풀 안에서만 계약금을 사용할 수 있는데, 필라델피아는 지난달 마이너리그 선수 2명을 트레이드하며 추가 자금을 확보한 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 박찬민이 미국 메이저리그 필라델피아에 입단했다. [사진 = 필라델피아 SNS] 2026.05.24 wcn05002@newspim.com

박찬민은 올해 고교야구에서 뛰어난 성적을 남겼다. 12경기에 등판해 6승 무패 평균자책점 1.37을 기록하며 안정적인 투구를 선보였다. 빠른 공과 잠재력을 동시에 인정받으며 미국 진출에 성공했다.

특히 박찬민은 올해 고교 졸업 예정 선수 가운데 가장 먼저 미국 프로 구단과 계약한 선수가 됐다. 한국 무대를 거치지 않고 곧바로 MLB 구단과 계약하며 새로운 도전에 나서게 됐다.

wcn05002@newspim.com