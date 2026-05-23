유정복 캠프, '가상자산 누락 의혹' 제기 관계자 고발…"흑색선전 책임 물을 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민의힘 유정복 인천시장 후보 캠프 관계자들이 가상자산 거래 관련 고발장 제출에 앞서 입장을 밝히고 있다.[사진= 유정복 후보 캠프]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =국민의힘 유정복 인천시장 후보 측은 23일 유 후보 배우자의 '가상자산 신고 누락' 관계인과 의혹을 제기한 관련자를 경찰에 고발했다.

유 후보 선거대책위원회는 이날 사기와 허위사실 유포 등 혐의로 가상자산 투자 관계인 A씨와 관련 의혹을 보도한 기자 B씨를 고발했다고 밝혔다.

유 후보 캠프는 이날 기자회견을 통해 "문제 된 투자금은 유 후보 배우자의 숨긴 돈이 아니라 형님의 부동산 매각 대금"이라며 "부동산 매각 자료와 이체 내역, 자필 확인서 등 자료도 분명하다"고 설명했다.

이어 "유 후보 배우자는 본인 소유로 인식한 가상자산은 당연히 재산 신고에 반영했다"며 "재산을 숨기려 했다면 본인 소유 자산을 신고 했겠나"라고 강조했다.

그러면서 "민주당은 이것을 억지로 은닉 재산, 차명 재산, 불법 운영처럼 몰아가고 있다"며 "없는 죄를 만들기 위해 기록을 외면하고 의혹을 부풀리고 있다"고 비판했다.

유 후보 캠프는 "그들이 기대고 있는 것은 (사기 혐의) 수사 대상자 A씨의 일방적 주장과 앞뒤 맥락이 잘린 녹취 일부이다"며 "허위 전제에 기초한 정치공세, 사기 혐의자의 말을 이용한 무책임한 흑색선전에 대해 끝까지 책임을 묻겠다"고 했다.

앞서 한 매체는 유 후보 배우자가 보유하고 있는 가상자산 2만1000개를 지방선거 후보자 재산 신고에서 누락했다는 의혹을 제기했다.

박찬대 후보 선거대책위원회는 전날 이를 근거로 유 후보 부부를 공직선거법과 공직자윤리법 위반 등 혐의로 경찰에 고발했다.

hjk01@newspim.com