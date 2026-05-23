김현철 이사장, 한동훈 후보 지지 선언…"YS 정신으로 부산 보수 재건 기회"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 부산 북구갑에 출마한 한동훈 무소속 후보 지지를 선언했다.

김현철 이사장은 23일 오후 2시 부산 북구 한진빌딩 7층 한동훈 후보 선거캠프에서 기자회견을 열고 "건전한 보수의 미래를 위해 한동훈 후보의 승리가 필요하다"며 "보수를 기대하고 우려하는 이들도 같은 판단을 할 것"이라고 밝혔다.

김현철 김영삼대통령기념재단 이사장(왼쪽)이 23일 오후 2시 부산 북구 한진빌딩 7층 한동훈 후보 선거캠프에서 기자회견을 열고 한동훈 무소속 후보 지지를 선언한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=한동훈 후보 선거캠프] 2026.05.23

김 이사장은 "여당과 정부를 견제할 장치가 필요하다"며 "현재 보수 진영 역시 변화와 재정비가 요구되는 상황"이라고 주장했다.

또 "부산은 김영삼 전 대통령을 7선 의원과 대통령으로 만든 정치적 기반"이라며 "한 후보가 그 정신을 이어 부산에서 정치를 시작하려 한다"고 밝혔다.

이에 한 후보는 "정의롭고 유능한 보수가 건강한 보수"라며 "김영삼 전 대통령의 정치 철학을 계승하겠다"고 화답했다.

그러면서 "금융실명제, 하나회 해체 등은 정의와 실행력을 보여준 사례"라며 "이 같은 정치 원칙을 바탕으로 지역과 국가 변화를 이끌겠다"고 강조했다.

한 후보는 "현재 보수 진영이 위기에 놓여 있다"며 "부산 북구갑에서의 결과가 재건의 출발점이 될 것"이라고 목소리를 높였다.



ndh4000@newspim.com