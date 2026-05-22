韩外交部次官访美推进战略合作与对美投资协议落实

纽斯频通讯社华盛顿5月22日电 正在访问美国的韩国外交部第一次官（副部长）朴润柱会见美国国会议员及智库人士，就深化韩美同盟关系和推进战略合作协议落实等问题交换意见，并呼吁美方提供支持。

韩国外交部第一次官朴润柱（右）当地时间21日在华盛顿会见美国共和党众议员金映玉（Young Kim）。【图片=外交部提供】

据外交部消息，朴润柱当地时间21日在华盛顿会见美国共和党众议员金映玉（Young Kim），就韩美同盟及两国主要合作议题进行讨论。

朴润柱表示，应尽快并全面落实去年10月韩美首脑在庆州达成并写入联合说明文件的相关协议。

朴润柱介绍了韩国国会今年3月通过的《对美投资特别法》以及本月签署的"造船伙伴关系倡议"谅解备忘录（MOU）等内容，称韩美正在为落实总规模3500亿美元的对美战略投资协议建立制度基础。

他同时呼吁美国国会关注并支持韩美在和平利用核能、核动力潜艇建造以及造船等战略合作项目上的进一步推进。

金映玉表示，韩美同盟已从传统安全领域扩展至经济、技术和战略合作领域，美方将继续与韩方保持密切沟通，推动双方协议落实。

此外，朴润柱还访问位于华盛顿的哈德逊研究所，并与该研究所负责人瓦特斯等高层人士举行会谈。

韩方介绍称，双方在会谈中就近期韩美高层交流及双边合作现状交换了意见。

瓦特斯表示，在国际局势快速变化背景下，美国高度重视与韩国等可靠盟友深化合作，哈德逊研究所也将积极支持扩大韩美合作以及落实双方联合说明文件。

朴润柱表示，美国国会及美国政界对韩美同盟的支持，正在成为推动韩美同盟深化与发展的重要力量，希望未来继续加强双方战略协调与合作。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社