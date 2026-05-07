[프로야구] SSG, LG와 홈 시리즈서 '30주년' 청정원과 함께 건강 식습관 전파

AI 핵심 요약beta
- SSG가 15일부터 17일 대상과 청정원 데이를 진행한다.
- 프론티어 스퀘어에서 저당 홍초 에이드 제공하고 룰렛 이벤트로 제품 경품 준다.
- 전광판 퀴즈로 저당 선물 세트 증정하고 12개 구역에 브랜딩 적용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG가 대상과 협업해 관객들의 건강한 식생활을 돕는다.
SSG는 15일부터 17일까지 인천SSG랜더스필드에서 열리는 LG와 홈경기에 대상과 함께 '청정원 데이'를 진행한다.
올해 30주년을 맞이한 청정원의 건강한 저당 제품군을 알리고, 다채로운 브랜드 체험 기회를 통해 특별한 추억을 선사하고자 이번 행사를 기획했다.
먼저 프론티어 스퀘어(1루 광장)에서는 관람객들이 직접 참여할 수 있는 오프라인 프로모션 부스가 운영된다. 부스를 방문한 야구팬들에게는 경기 관람 시 건강하고 시원하게 즐길 수 있도록 청정원 저당 홍초로 만든 에이드를 무료로 제공한다.
이벤트 존에서는 행운의 저당 룰렛 이벤트에 참여할 수 있다. 해당 부스에서 사진 촬영 후 개인 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 후 이벤트를 통해 저당 케찹, 저당 현미 고추장 등 청정원 대표 저당 제품 7종 중 1종을 경품으로 증정한다.
1루 출입구 상단과 외야 패밀리 존 등 총 12개 구역에 청정원 브랜딩이 대대적으로 적용되어 브랜드 데이 특유의 분위기를 연출한다.
경기 중 이닝 간에는 전광판을 통해 청정원 브랜드와 관련한 퀴즈 이벤트가 진행돼 정답자들에게 푸짐한 청정원의 저당 선물 세트를 증정한다.
willowdy@newspim.com