김진경 경기도의장 '제54회 어버이날' 기념식 참석

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- 김진경 경기도의회 의장이 7일 어버이날 기념식에 참석해 어르신들에게 감사를 전했다.
- 400여 명 유공자와 가족이 참석한 행사에서 노인강령 낭독과 표창, 공연이 진행됐다.
- 의장은 어르신들을 느티나무에 비유하며 의회가 따뜻한 울타리가 되겠다고 밝혔다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 김진경 경기도의회 의장은 7일 수원에서 열린 '제54회 어버이날' 기념식에 참석해 어르신들에게 존경과 감사의 뜻을 전했다고 밝혔다.
이날 행사는 경기도와 대한노인회 경기도연합회가 공동으로 기획했으며 어버이날 유공자와 그 가족 등 400여 명이 참석했다.
기념식은 노인강령 낭독과 노인복지 증진을 위한 유공자 표창, 축하공연으로 진행됐다.
김 의장은 기념사에서 "어르신들은 우리에게 거대한 느티나무와 같은 존재"라며 "폭등의 더위 속에서도 자식들에게 시원한 그늘만을 내어주셨다"고 감사의 마음을 전했다.
이어 "그 헌신이 있었기에 지금의 경기도와 대한민국이 있을 수 있었다"라며 "어르신들의 거칠어진 손마디는 세상의 어떤 훈장보다 귀하고 아름답다"고 덧붙였다.
끝으로 "오늘은 어르신들께서 마음껏 웃고 행복한 주인공이 되시길 바란다"며 "경기도의회는 자식들을 위해 평생을 바치신 어르신들이 자신의 행복을 위해 웃으실 수 있도록 따뜻한 울타리가 되겠다"고 밝혔다.
beignn@newspim.com