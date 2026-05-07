산청축제관광재단, '산청 힐링 투어' 시범 운영…웰니스 관광 콘텐츠 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남 산청축제관광재단이 7일 산청 힐링 투어를 시범운영했다.
- 사찰음식 체험과 한방문화 관람으로 웰니스 콘텐츠를 확대했다.
- 참가자들이 관광상품화 가능성을 높게 평가했다.
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청축제관광재단은 한국 전통 사찰음식과 한방문화를 연계한 '산청 힐링 투어'를 시범운영했다고 7일 밝혔다.
웰니스 관광 콘텐츠 확대를 목표로 한 이번 프로그램은 '먹고 쉬고 비우는 하루'를 주제로 산청의 문화자원을 활용했다. 관광전문기자·여행작가·여행업계 관계자 등 초대해 완성도와 개선점을 점검했다.
주요 일정은 자연바루 사찰음식 체험, 수선사 차담, 동의보감촌 한방문화 관람과 향기 주머니 만들기였다.
참가자들은 사찰음식과 지역 자원이 조화롭게 연결됐다고 평가했다. 산청 자연환경과 웰니스 콘텐츠가 하루 일정으로 유기적으로 구성돼 관광상품화 가능성이 크다고 봤다.
재단 관계자는 "경남관광재단·산청군·해밀여행사 등 민관 협력 사례로 의미가 깊다"며 "산청 고유 자연·문화 자원을 활용한 웰니스 상품 개발에 노력하겠다"고 밝혔다.
재단은 시범운영 결과를 반영해 체험 동선·운영 방식·만족도를 개선, 정식 상품으로 발전시킬 방침이다.
m25322532@newspim.com