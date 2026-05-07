평택 '슈퍼오닝', 2년 연속 '대한민국 명품브랜드 대상' 석권

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 7일 슈퍼오닝 브랜드가 2025 명품브랜드 대상 농특산물 부문 2년 연속 수상했다고 밝혔다.
- 슈퍼오닝은 쌀 배 오이 등 인증 농산물로 구성되며 적온 건조와 GAP 인증으로 품질을 관리한다.
- 2006년 쌀 생산단지 조성 후 체계적 재배와 지원으로 수상 이력을 쌓아 전국 인지도를 높인다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시의 대표 농산물 통합브랜드 '슈퍼오닝'이 '2025 대한민국 명품브랜드 대상'시상식에서 농특산물 브랜드 부문 대상을 2년 연속 수상했다고 7일 밝혔다.
"상쾌한 아침을 맞이하게 해주는 깨끗하고 믿을 수 있는 먹거리"란 의미를 담고 있는 슈퍼오닝은 큰 접시 모양의 '○' 안에 아침 햇살과 넓은 대지를 담아 풍성한 아침 밥상을 표현한다.
㈜슈퍼오닝은 쌀, 배, 오이, 애호박, 토마토, 방울토마토, 미한우 등 다양한 인증 농산물로 구성돼 있으며, 특히 쌀은 적온 건조와 최신 시설을 활용한 철저한 품질관리로 완전미 비율, 단백질 함량 등 10개 항목 검사를 통과한 우수 품종만 유통되며, GAP 인증과 경기도지사 G마크를 획득해 신뢰를 더했다.
슈퍼오닝의 역사는 2006년 쌀 생산단지(912ha) 조성으로 거슬러 올라간다. 농가와 농협 간 100% 계약재배를 통해 매입·관리·선별·포장·규격화가 체계적으로 이뤄지며, 현재 '평택시 농특산물 통합상표 관리 조례'에 따라 쌀 단지 4,450ha(19,840t), 과채류 68.8ha(2,700t), 배 1,800t에 브랜드 사용권이 부여됐다.
특히 평택시 농업기술센터는 재배 기술 교육, 현장 지도, 종자·비료 지원, 장려금 지급으로 농가의 품질 향상을 돕고, 포장재·택배비 지원으로 상품성과 소득 증대를 뒷받침하고 있다.
결국 이러한 노력은 수많은 수상으로 결실을 맺었다. 2008~2010년 '전국 고품질 브랜드쌀' 3년 연속 우수, 2016~2018년 '소비자평가 국가대표 브랜드' 3년 연속 대상, 2021년 '올해의 글로벌 브랜드 대상', 2022년 '대한민국 창조혁신 대상', 2023년 '고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드' 대상 등 화려한 이력이다. 최근 홍보 영상, TV 광고, 박람회 참가로 인지도가 높아지며 평택 농산물이 전국 식탁을 채우고 있다.
슈퍼오닝은 평택 농업의 자부심이자 소비자 건강의 든든한 동반자다. 청정 자연의 선물을 맛보고 싶은 이들에게 슈퍼오닝으로 상쾌한 아침을 추천한다. [이 기사는 평택시 후원을 받아 작성되었습니다]
krg0404@newspim.com