경기도교육청의정부도서관, 파주시청소년지원센터와 업무협약 연장 체결

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청의정부도서관이 7일 파주시청소년지원센터와 업무협약을 연장했다.
- 학교 밖 청소년을 위한 북큐레이션과 진로 프로그램을 지원한다.
- 2024년 협약 성과를 바탕으로 청소년 주도형 독서 활동을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청의정부도서관이 7일 파주시청소년지원센터와의 업무협약을 연장 체결 했다고 발표했다.
이번 협약은 파주시 지역 내 학교 밖 청소년들에게 체계적인 독서 환경을 제공하기 위한 것으로 협약식에는 이미경 관장과 김형수 센터장을 포함한 관계자들이 참석했다.
협약의 주요 내용은 ▲학교 밖 청소년을 위한 북큐레이션을 통한 독서 인프라 지원 ▲진로 프로그램 및 작가와의 만남을 통한 맞춤형 교육 프로그램 지원 등이다.
이번 연장 협약은 2024년에 처음 체결된 협약이 긍정적인 성과를 거둔 데 기반을 두고 있으며, 변화하는 교육환경에 맞춘 지원 체계를 더욱 강화할 계획이다.
경기도교육청의정부도서관은 2024년부터 '주제별 북큐레이션' 코너를 조성하여 청소년들에게 시간 관리, 마음 건강, 진로 관련 도서를 정기적으로 제공하고, 호응을 얻었다.
올해는 새로운 청소년 주도형 독서 활동 및 작가와의 프로그램을 통해 다양한 독서 지원을 할 예정이다.
이미경 관장은 "이번 연장 협약은 지난 2년의 성과를 기반으로 청소년 지원의 기틀을 확고히 하려는 의지를 반영한 것"이라며, "소외된 청소년들이 없도록 맞춤형 지원을 지속할 것"이라고 강조했다.
beignn@newspim.com