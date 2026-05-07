HLB그룹, '2026 HLB 포럼' 개최… 글로벌 성장 로드맵 구체화

AI 핵심 요약beta
- HLB그룹이 7일 12일부터 소피텔 앰배서더 서울에서 2026 HLB 포럼을 개최한다.
- 글로벌 바이오헬스 시장 공략 로드맵 점검과 파이프라인 현황 공유를 목적으로 한다.
- 간암 신약 후속 항암제 개발과 AI 신약 전략 논의를 중점으로 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = HLB그룹은 오는 12일부터 이틀간 소피텔 앰배서더 서울에서 '성공의 DNA, 혁신의 연속; 멈추지 않는 도전'을 주제로 '2026 HLB 포럼'을 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 포럼은 글로벌 바이오헬스케어 시장 공략을 위한 신약 개발 로드맵을 점검하기 위한 자리로, 올해로 4회를 맞는다. 그룹 내 바이오 계열사와 국내외 제약·바이오 전문가, 투자자들이 참석하는 가운데 글로벌 산업 동향을 공유하고 그룹의 핵심 파이프라인 진행 현황 및 향후 추진 방향을 점검하는 것이 목적이다.
이번 행사에서는 글로벌 바이오 산업 최신 동향과 HLB그룹의 신규 모달리티 개발 현황이 발표된다. 특히 허가 단계에 진입한 간암·담관암 신약 이후의 차세대 항암 파이프라인 개발 방향과 사업화 계획에 대한 논의가 중점적으로 이뤄질 예정이다.
포럼 기간 중 각 계열사는 보유 파이프라인의 진행 상황과 후속 계획을 공유한다. 국내외 전문가들과의 토론을 통해 개발 방향의 실행력을 높이기 위한 구체적인 방안을 도출할 방침이다.
이와 함께 ▲제약·바이오 산업의 규제 환경 ▲질환별 개발 전략 ▲AI 기반 신약 개발 ▲투자 동향 및 미국 시장 진출 사례 등 업계 주요 현안에 대한 발표도 진행된다.
HLB그룹은 포럼을 통해 그룹 내 개발 역량과 글로벌 네트워크를 결집하고 계열사 간 협력을 강화해 기술 및 파이프라인의 사업화 가능성을 높인다는 전략이다.
남경숙 HLB그룹 바이오전략기획팀 상무는 "이번 포럼은 그룹의 신약 개발 경험과 전문가 네트워크를 바탕으로 향후 성장 방향을 구체화하는 자리"라며 "계열사별 파이프라인이 글로벌 시장에서 실질적인 성과로 이어지도록 연구개발과 사업화 역량을 고도화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com