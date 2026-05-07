이정선 "불법 도박, 타짜인가"…김대중 "도넘은 사실 왜곡"

AI 핵심 요약beta
- 이정선 예비후보 측이 7일 김대중 예비후보의 카지노 도박 의혹을 들어 사퇴 압박했다.
- 김 예비후보를 타짜라 비판하며 12일까지 해명을 요구했다.
- 김 예비후보는 호텔 부대시설이라며 네거티브 공세라 반박했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 이정선 전남광주통합특별시 교육감 예비후보 측이 '카지노 도박 의혹'을 받는 김대중 예비후보를 향해 사퇴 압박 카드를 꺼냈다.
반면 김 예비후보는 "흠집 내기이자 악의적긴 네거티브 공세"라며 방어막을 쳤다.
이 예비후보는 7일 광주시교육청 브리핑룸에서 단일화 대상인 김해룡·고두갑 전 예비후보와 공동 기자회견을 열고 "공무 출장 중 불법 카지노 출입한 김대중 후보는 교육자가 아니라 '타짜'인가"라고 직격했다.
이들은 "불법 카지노라는 공간에 발을 들여놓고도 '도박을 하지 않았다'는 김 후보의 해명은 상식에 대한 정면도전이자 모욕"이라고 비판했다.
이들은 "국민의 세금으로 공무출장 중에 교육 수장이 되겠다는 분이 불법 도박장으로 향했다"며 "이미 교육자로서의 권위는 땅에 떨어졌다"고 지적했다.
이어 "부끄러움을 모르는 후보에게 우리 아이들의 미래를 맡길 수 없다"며 "자신의 잘못을 인정하고 용서를 구하는 것은 교육의 기본이며 자신의 해명에 대해 '직'을 걸고 약속하라"고 압박했다.
그러면서 "스승의 날 직전인 오는 12일 오후 3시까지 공개적으로 답변해 달라"고 요구했다.
이에 대해 김 예비후보는 반박 입장문을 내고 "불법 도박장이라는 자극적이고 왜곡된 단어를 남발하지만 출장 중 머물렀던 숙소의 호텔 부대시설이었다"고 말했다.
이어 "마치 불법적인 도박장을 드나든 것처럼 묘사하고 교육감 후보를 '타짜'로 매도하는 것은 도를 넘은 심각한 명예훼손이자 명백한 허위사실 유포"라고 맞섰다.
그러면서 "소모적인 네거티브를 멈추고 전남광주 교육의 미래를 위한 정책 선거에 동참해 달라"고 촉구했다.
bless4ya@newspim.com