교육공무직본부, "교육공무직 안전하게 일해야 학교 공공성 지켜져"

AI 핵심 요약beta
- 전국교육공무직본부가 7일 교육감 후보들에게 교육복지 강화와 공무직 차별 해소를 촉구했다.
- 서울 세종문화회관 앞 기자회견에서 6대 요구와 3대 정책제안을 발표했다.
- 임금체계 마련, 상시전환, 법제화 등을 통해 학교 공공성을 확대했다.
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"18만 교육공무직, 저임금·고용불안·법적 지위 부재" 지적
명절휴가비 120%·상시 전일제 전환 등 임금·고용 개선 요구
전담부서 설치·법제화 통해 교육복지 체계 재정립 촉구
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 전국교육공무직본부가 6·3 교육감 선거를 앞두고 각 시·도 교육감 후보들에게 교육복지 강화와 학교 공공성 확대, 교육공무직 차별 해소 등의 수용을 촉구했다.
공공운수노조 전국교육공무직본부는 7일 오전 서울 세종문화회관 앞에서 기자회견을 '6대 요구·3대 정책제안'을 발표했다.
전국교육공무직본부는 "교육공무직(학교비정규직) 약 18만 명이 법적 지위 부재, 저임금, 고용불안과 차별에 놓여 있다"며 "교육공무직을 외면하는 교육은 결코 공공적일 수 없다"고 지적했다.
교육공무직본부는 이날 ▲합리적인 임금체계 기준 마련 ▲명절휴가비 차별 시정 ▲방학 중 비근무 문제 해소 및 상시 전일제 전환 ▲특수운영직군 공통임금 체계 적용 ▲영어회화전문강사·초등스포츠강사 무기계약직 전환 ▲학교 행정업무 총량 감축 및 민주적 업무 환경 조성 등 6대 요구를 제시했다.
특히 직종·지역별로 파편화된 임금 구조와 공무원 대비 60~70% 수준에 머무는 임금 격차를 문제로 지적하며 명절휴가비를 기본급의 120% 수준으로 상향할 것을 요구했다.
또 방학 중 무임금 상태에 놓이는 조리사·특수교육지도사 등에 대해서는 상시 전일제 전환을 통한 소득 공백 해소가 필요하다고 주장했다.
아울러 본부는 교육복지 체계 재정립을 위한 3대 정책제안으로 ▲교육공무직 전담부서 설치 및 정례 협의 구조 마련 ▲교육공무직·방과후과정 법제화 ▲학교 산업안전 및 민원 보호 대책 수립 등을 제안했다.
이들은 교육청 내 전담 조직을 통해 분절된 교육복지 정책을 통합하고 초중등교육법에 교육공무직을 명시해 법적 지위를 부여해야 한다고 강조했다.
이와 함께 급식실 조리흄 등 산업재해 문제와 안전 사각지대 해소를 위한 제도 개선도 요구했다.
정인용 본부장은 "아이들의 곁을 지키는 노동, 학교를 움직이는 수많은 손들의 삶이 더 이상 뒤로 밀려나지 않도록 하기 위해 이 자리에 섰다"며 "아이들 곁에서 일하는 노동자들이 사람답게, 존중받으며, 안전하게 일할 수 있어야 아이들의 삶과 학교의 공공성도 지켜질 수 있다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com