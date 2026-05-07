"박병석·염홍철·권선택 총집결"…허태정 캠프, 1174명 선대위 출범

AI 핵심 요약beta
- 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 7일 1174명 규모의 선거대책위원회를 출범했다.
- 박병석 전 국회의장이 명예위원장을 맡고 박범계·조승래 의원 등이 상임위원장으로 참여했다.
- 학계·문화·언론·노동·시민사회 등 각계 인사 220명을 포함해 조직력과 전문성을 강화했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 전직 국회의장과 전·현직 대전시장, 현역 국회의원 등을 전면 배치한 대규모 선거대책위원회를 출범시키며 본격적인 세 결집에 나섰다.
허 후보 캠프는 7일 1차 선거대책위원회 인선 명단을 발표했다. 이날 공개된 선대위는 대전지역 주요 인사 220명을 포함해 총 1174명 규모로 꾸려졌으며 캠프 측은 오는 13일 추가 인선을 발표할 계획이다.
이번 선대위는 정치권뿐 아니라 학계·문화·언론·노동·시민사회 인사들까지 폭넓게 참여하면서 조직력과 전문성을 동시에 강화한 점이 특징으로 꼽힌다. 특히 박병석 전 국회의장이 명예선거대책위원장을 맡으며 선대위의 상징성과 무게감을 키웠다.
상임선거대책위원장에는 박범계·조승래 의원과 염홍철·권선택 전 시장이 이름을 올렸다. 또 박정현 대전시당위원장이 총괄선거대책위원장을 맡아 전체 선대위를 지휘한다.
공동선거대책위원장단에는 장철민·장종태·박용갑·황정아 의원을 비롯해 최병욱 전 국립한밭대 총장 등이 참여했다.
수석부위원장은 김종천 전 대전시의회 의장이 맡았으며 곽영교 전 시의장과 민경배 대전시의원, 남진근·민태권·박혜련 전 시의원 등도 공동부위원장단에 합류했다.
총괄선거대책본부장은 최종길 전 국회의장 비서실장이 맡아 실무 총괄에 나선다. 캠프 측은 조직본부를 활동 영역별 네트워크형 구조로 구성해 현장 조직력을 극대화하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.
허태정 후보는 "대전의 발전과 시민 삶의 변화를 위해 각계의 소중한 분들이 함께해 주셨다"며 "선대위원 한 분 한 분의 뜻을 모아 대전의 미래를 열어가겠다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com