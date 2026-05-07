김영훈 노동부 장관 "삼성전자 노사, 대화 성사시켜야…교섭 촉진 지원"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 노조 총파업을 앞두고 김영훈 고용노동부 장관이 7일 노사의 진정성 있는 대화를 촉구했다.
- 김 장관은 삼성전자의 성과에 노동자의 헌신이 있었음을 인정하면서 정부가 실질적 교섭 촉진에 모든 노력을 다하겠다고 밝혔다.
- 노동부는 분기별 현안 점검회의를 통해 노사 간 자율적 대화가 촉진되도록 현장을 적극 지원할 계획이다.
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"다만 협력업체·정부·지역 협조도…새로운 모범 만들어야"
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 삼성전자 노동조합이 총파업을 앞두고 있는 가운데 김영훈 고용노동부 장관은 7일 "노사가 진정성 있는 대화를 조속히 성사시켜주길 바란다"고 밝혔다.
김 장관은 이날 전국 기관장 회의를 열고 모두발언을 통해 "정부도 노사 간 실질적인 교섭을 촉진하기 위해 모든 노력을 아끼지 않겠다"며 이같이 밝혔다.
김 장관은 "국민주권정부는 삼성전자의 눈부신 성과에 노동자들의 헌신이 있었음을 높이 평가하고, 그들의 정당한 권리를 존중한다. 노사 문제는 노사 자치에 기반하여 노조법이 정한 단체교섭 틀 내에서 스스로 해결해야 한다는 기본 원칙도 지켜져야 한다"면서도 교섭 지원 의지를 강조했다.
김 장관은 "오늘날 삼성전자가 있기까지 수많은 협력업체의 노력, 정부의 지원, 연구개발에 대한 지속적인 투자, 특히 반도체 산업의 특성상 막대한 전력확보를 위한 지역 주민들의 협조가 있었던 점도 부인할 수 없는 사실이다"라며 "이러한 사정들을 종합적으로 고려해, 삼성전자 노사는 진정성 있는 대화를 조속히 성사시켜 주시기 당부드린다"고 했다.
아울러 "삼성전자가 새로운 노사관계의 모범을 만들어주신다면, 노동과 함께하는 지속 가능한 성장, 지역 및 산업 생태계와 함께하는 모두의 성장을 이룰 수 있을 것"이라며 "노사 간 교섭 테이블이 마련된다면 정부는 실질적인 교섭이 촉진될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.
김 장관은 회의를 통해 삼성전자 등 노사관계 현안 사업장 상황을 공유하고 지방관서의 노사 교섭 지원활동을 점검했다. 이어 개정 노동조합법 시행 이후 원청 대상 교섭 요구 상황 및 지역별 개정 노조법 현장 안착을 위한 지방관서의 노력과 정부의 지원방안에 대해서도 논의했다.
노동부는 분기별 노사관계 현안 점검회의 및 수시 실무회의를 통해 지역별 노사 현안 사업장 및 개정 노조법 현장 안착 상황을 지속 점검하고, 노사 간 자율적인 대화가 촉진되도록 현장을 적극 지원할 계획이다.
김 장관은 "개정 노조법은 갈등 자체를 없애는 법이 아니라, 갈등이 발생할 수밖에 없는 노사관계의 해법으로 대화를 제도화한 것"이라며 "현장 노사 모두 법 테두리 내에서 질서 있는 교섭과 개정법의 안정적 정착을 위해 노력하고 있고 정부도 함께 노력하고 있는 만큼 노사정의 노력에 국민 여러분의 신뢰와 지원을 부탁드린다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com