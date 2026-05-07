전남도 5·18 46주년 기념행사 15~16일 개최

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 7일 민주화운동 46주년 기념행사 계획을 발표했다.
- 15일 기념식과 16일 문화제를 통해 오월 정신을 계승한다.
- 청년·청소년 참여 확대와 도민 프로그램을 운영한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 민주화운동 46주년을 맞아 도민 참여 중심 기념행사를 이틀간 연다.
전남 5·18민중항쟁기념행사위원회는 7일 '오월의 꽃, 오늘의 빛'을 슬로건으로 한 46주년 기념행사 계획을 발표했다.
이번 행사는 오월 정신 계승과 미래세대 참여 확대에 초점을 맞췄다.
기념행사는 15일과 16일 진행된다. 15일 오전 10시 30분 전남도청 현판 앞 광장에서 '제46주년 전남 5·18 민주화운동 기념식'이 열린다. 이어 16일 오후 1시 나주 빛가람 호수공원 특설무대에서 '남도 오월 문화제'가 개최된다. 문화제에는 나주시립소년·소녀합창단과 전남도립국악단이 참여한다.
도민 참여 프로그램도 함께 운영된다. 5·18 음악회와 시화전을 비롯해 민주영화제, 전국 5·18 축구대회, 오월 주먹밥 나눔, 민주시민 역사기행 등이 전남 전역에서 열린다.
올해는 청년과 청소년 참여 확대에 중점을 뒀다. 청춘 서포터즈를 중심으로 5·18 사적지 답사와 민주 역사 교육을 진행하고 K-POP 댄스와 스쿨밴드 공연 등 청소년 프로그램을 운영한다.
강종철 전남도 자치행정국장은 "도민 참여를 확대하고 5·18 정신을 널리 알리는 계기가 되도록 준비하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com