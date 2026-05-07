[핌in현장] 피아니스트 선우예권 "20대엔 외면했던 리스트, 넘고 싶은 산 됐다"

세번째 앨범 '리스트' 발매…15일부터 전국 리사이틀

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = "중학교 때 리스트 곡들을 1~2주 안에 배워 쳤다. 어려운 곡도 손쉽게 했다. 그런데 음악을 가슴으로 느끼지 못했다."

피아니스트 선우예권(37)이 7일 서울 영등포구 여의도 신영체임버홀에서 열린 신보 발매 기자간담회에서 꺼낸 고백이다. 20년이 지난후 3년만에 세 번째 스튜디오 앨범 '리스트'를 내놓은 선우예권은 15일부터 전국 리사이틀 투어를 갖는다.

피아니스트 선우예권이 7일 서울 신영체임버홀에서 자신의 소신을 밝히고 있다. [사진= 유니버설뮤직] 202026.05.07 fineview@newspim.com

선우예권이 리스트를 처음 만난 건 중학교 시절이었다. 그는 "군더더기 없이 잘 쳤다. 말도 안 되는 템포로 쳐도 신기하다는 소리를 들었다. 리스트 곡도 그랬다"며 어린 시절을 돌아봤다. 하나 정작 음악이 무엇인지 몰랐다.

전환점은 15세에 건너간 미국 유학이었다. 앙상블과 실내악을 접하고 음반을 귀 기울여 듣기 시작하면서 슈베르트의 가곡 '바위 위의 목동'이 갑자기 가슴으로 쑥 들어왔다. "단순히 듣는 게 아니라 가슴으로 가야 한다는 걸 그때 처음 알았다." 가곡에 빠져든 그는 이후 독일로 건너가 독일권 작곡가들에 깊이 뿌리내렸다. 가장 소중하게 여기는 작곡가로 슈베르트를 꼽는 것도 그 연장선이다.

20대 중반 이후, 선우예권은 리스트를 완전히 내려놨다. "과시적이기도 하고 내적인 게 많지 않다고 느꼈다. 매력을 크게 느끼지 못했다." 동경하면서도 거리를 뒀던 작곡가가 리스트였다. 각 음반별 작곡가 탐구에는 이처럼 저마다의 배경이 있었다. 첫 앨범 '모차르트'는 15세에 미국 유학길에서 처음 사사한 선생님에게 칭찬받은 작곡가였고, '라흐마니노프, 리플렉션'은 당시 자신이 감정 표현에 가장 자신 있던 작곡가였다. 리스트는 달랐다. 오래 멀리했다가, 다시 맞닿은 작곡가다.

피아니스트 선우예권이 7일 간담회에서 연주하고 있는 모습. [사진= 유니버설뮤직] 2026.05.07 fineview@newspim.com

◆ 20년이 지나 다시 꺼낸 이유… "내 소리와 맞겠다는 느낌"

그런 그가 왜 지금 리스트인가. 선우예권은 "앨범을 준비하면서 지금 내가 내는 소리, 터치감, 나의 색채와 잘 맞을 것 같다는 생각이 들었다"고 설명했다. 이는 직관적 감각에 가까운 판단이었다.

그가 추구하는 소리는 구체적이다. "피아노를 칠 때 보통 소리를 조금 띄워서 내는 편"이라는 그는 "비눗방울이나 투명한 유리알, 와인잔 같은 소리"라고 자신의 색채를 표현했다. 라흐마니노프가 꽉 차고 묵직한 질량의 음악이라면, 자신의 피아노 터치가 리스트의 그 질감과 닮아 있다고 느꼈다.

이번 앨범에는 '위안', '사랑의 꿈', '메피스토 왈츠', '헝가리안 랩소디 제2번' 같은 익숙한 곡과 함께, '고타 군주들의 묘지 섬' 등 비교적 덜 알려진 소품, 슈만·멘델스존·슈베르트·데사우어 작품을 편곡한 트랜스크립션들이 수록됐다. 선우예권은 총 11곡을 4가지 범주로 구성했다. 1~3번은 회상과 명상, 4~6번은 예술가곡의 친밀함, 7~8번은 유혹과 사랑, 9~10번은 오페라적 요소에 집중했으며, 마지막 '헝가리안 랩소디'가 앨범 전체를 아우르는 피날레를 맡는다. "피아노로 하는 노래라고 생각했다"는 그의 말처럼, 리스트의 기교가 아닌 리스트의 목소리를 담으려 한 구성이다.

녹음은 독일 베를린의 한 성당에서 진행됐다. 지휘자 헤르베르트 폰 카라얀이 베를린 필하모닉과 녹음 작업을 했던 것으로 알려진 공간이다. 선우예권은 "교회 특유의 음향과 공간감이 살아 있어서 굉장히 만족하면서 행복하게 녹음했다"고 설명했다.

선우예권은 "20대엔 외면했던 리스트가 이젠 넘고 싶은 산이 됐다"고 밝혔다. [사진= 유니버설뮤직] 2026.05.07 fineview@newspim.com

◆ "리스트는 아직 넘어야 할 산"…완성이 아닌 도전으로서의 앨범

선우예권은 "리스트의 드라마를 전달할 수 있다면 피아니스트로서 많은 기교가 갖춰진 것이다. 기교가 있어야 상상하고 추구하는 것을 색칠하고 표현할 수 있다"고 했다. 그에게 리스트는 정복의 대상이 아니라 "넘어야 할, 넘어서고 싶은 산"이다. 에베레스트 정상에 서고 싶은 마음은 있지만 아직 그 앞에 서 있다는 고백이기도 하다.

20대의 자신이 "기교만 있었다"고 반성하고, 30대의 지금도 "아직 넘어야 할 산"이라고 말할 수 있는 것은 음악을 대하는 태도가 근본적으로 달라졌기 때문이다. 선우예권은 2017년 반 클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 한국인 최초로 우승한 이력을 갖고 있다.

자신을 특정 색깔로 규정하는 시선에 대해서도 밝혔다. "어떤 분은 저를 봤을 때 서정적인 곡만 잘 어울린다고 말씀하시고, 어떤 분은 좀 화끈하게 몰아치는 것을 좋아하세요. 이 앨범의 경우 잔잔한 서정성과 몰아칠 때는 한 번에 몰아치는 대조되는 두 가지 감정이 공존해요"라고.

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