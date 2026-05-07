화성시, 비봉지구 일대 상습 교통 정체·안전 문제 해소 램프 구간 우선 개통

AI 핵심 요약beta
- 화성시는 비봉지구 교통 정체 해소를 위해 지난 4일 시도78호선 직결 연결 램프를 개통했다.
- 비봉교차로 일대는 신규 입주로 인한 교통량 증가로 출퇴근 시간 상습 정체와 교통사고 위험이 지속됐다.
- 개통 후 통행 시간이 단축되고 교통 흐름과 안전성이 개선되면서 지역 주민들의 긍정적 반응이 이어지고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 비봉지구 일대의 상습 교통 정체와 안전 문제를 해소하기 위해 '시도78호선 야목교차로~지방도313호선 접속부 직결 연결 램프 구간'을 지난 4일 오후 4시 우선 개통했다고 7일 밝혔다.
이번에 개통된 구간은 효행구 비봉면 구포리 일원에 위치한 직결 연결 램프 구간(Ramp-A, 0.5km)이다.
그동안 비봉교차로 일대는 비봉지구 신규 입주에 따른 교통량 증가로 출퇴근 시간대 상습 정체가 발생해 왔다.
특히 비봉지구로 진입하려는 좌회전 대기 차량이 직진 차로까지 영향을 주면서 급정지와 꼬리물기가 반복되는 등 교통사고 위험도 지속적으로 제기됐다.
이번 램프 구간 개통으로 비봉지구 방향 진출입 차량은 교차로 신호 대기 없이 직결 램프를 이용할 수 있게 됐다.
이에 따라 출퇴근 시간대 통행 시간이 단축되고, 좌회전 대기 차량으로 인한 직진 차로 간섭도 줄어 교통 흐름과 안전성이 모두 개선될 것으로 기대된다.
도로 개통 직후 지역 커뮤니티에는 "20분 이상 걸리던 출퇴근길 교차로를 2~3분 만에 통과했다", "차선 변경 사고 위험이 줄어 안심된다" 등 긍정적인 반응이 이어지고 있다.
ssamdory75@newspim.com