수원시 주민자치협의회 '수원 독립운동의 길 조성' 100만원 기부

AI 핵심 요약beta
- 수원시 주민자치협의회가 6일 수원시청에서 100만 원 기부했다.
- 기부금은 '수원 독립운동의 길' 조성 사업에 사용된다.
- 신호정 회장은 선조 염원 담긴 사업 성공을 기원하며 지속 관심을 약속했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원시 주민자치협의회는 지난 6일 수원시청 상황실에서 수원시자원봉사센터와 '수원 독립운동의 길' 추진위원회가 진행하는 시민 모금 캠페인에 100만 원을 기부했다고 7일 밝혔다.
이번 성금은 시민이 함께 만드는 '수원 독립운동의 길' 조성 사업에 사용할 예정이다.
수원 독립운동의 길은 지역 독립운동가의 삶과 활동 공간을 연결해 시민 누구나 걸으며 수원의 항일 역사를 체험할 수 있도록 조성하는 민간 주도형 역사 기념사업이다.
수원시자원봉사센터와 '수원 독립운동의 길' 추진위원회는 지난 2월부터 시민 모금을 진행하고 있다.
지역 기업과 봉사단체, 시민들의 참여가 이어지는 가운데 수원시 주민자치협의회도 뜻을 모아 기부에 동참했다.
전달식에는 신호정 수원시 주민자치협의회장을 비롯한 수원시 주민자치협의회 임원진과 최영화 수원시 자원봉사센터장 등이 참석했다.
신호정 수원시 주민자치협의회장은 "독립을 향한 선조들의 간절한 염원이 담길 '독립운동의 길' 조성에 수원시 주민자치협의회가 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다"며 "사업이 성공적으로 마무리될 수 있도록 지속해서 관심을 갖겠다"고 전했다.
최영화 수원시자원봉사센터장은 "지역사회의 뜻깊은 참여가 이어지며 시민 주도의 역사 기념사업이 의미를 더하고 있다"며 "시민과 함께 수원의 독립운동 역사를 기억하고 계승할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com