국가공무원 9급 공채 필기 합격자 4712명 발표…평균 연령 29.9세

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처는 7일 2026년도 국가공무원 9급 공개경쟁채용 필기시험 합격자 4712명을 발표했다.
- 합격자는 과학기술직 574명, 행정직 4138명이며 장애인·저소득층 구분모집 합격자는 301명이다.
- 면접시험은 29일부터 다음 달 2일까지 진행되며 최종 합격자는 다음 달 19일 발표된다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인사혁신처는 7일 '2026년도 국가공무원 9급 공개경쟁채용 필기시험' 합격자 4712명을 국가공무원채용시스템을 통해 발표했다.
지난달 4일 실시된 필기시험에서는 과학기술직 574명, 행정직 4138명이 합격했다. 장애인 구분모집 합격자는 159명, 저소득층 구분모집 합격자는 142명으로 집계됐다.
주요 모집단위 일반 합격선은 교육행정이 96점으로 가장 높았고, 전산개발 93점, 검찰 91점, 일반행정(전국)·화공·일반농업·산림자원은 각각 90점을 기록했다. 반면 일반토목은 76점, 세무는 77점이었다.
합격자 평균 연령은 29.9세로 지난해 29.5세보다 소폭 상승했다. 연령대별로는 20~29세가 58.9%(2776명)로 가장 많았고, 30~39세 33.9%(1595명), 40~49세 6.2%(290명), 50세 이상 0.9%(44명), 18~19세 0.1%(7명) 순으로 나타났다.
양성평등채용목표제 적용으로 교육행정과 직업상담, 출입국관리, 전송기술, 관세 등 13개 모집단위에서 총 57명이 추가 합격했다. 남성 합격자는 2405명(51.0%), 여성 합격자는 2307명(49.0%)으로 집계됐다.
면접시험은 오는 29일부터 다음 달 2일까지 5일간 진행된다. 면접 포기를 원하는 합격자는 8일부터 11일까지 국가공무원채용시스템을 통해 등록해야 한다. 최종 합격자는 다음 달 19일 발표될 예정이다.
abc123@newspim.com