DB손해보험, 가족 사랑 담는 '프로미 가족약속 백일장' 캠페인 실시

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험이 7일 가정의 달 맞이 '프로미 가족약속 백일장' 캠페인을 시작했다.
- 가족 약속을 4행시·만화·영상으로 표현해 응모하며 31일까지 진행된다.
- 사랑 카드 보내기·SNS 공유·안전퀴즈 등 4개 프로그램으로 구성된다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 5월 가정의 달을 맞아 고객 참여형 브랜드 이벤트 '프로미 가족약속 백일장' 캠페인을 진행한다고 7일 밝혔다.
이번 캠페인은 가족과의 소중한 약속을 다양한 콘텐츠로 남기고 공유하며 일상 속 약속의 의미를 되새길 수 있도록 기획됐다. 행사는 오는 31일까지 진행된다.
캠페인은 ▲프로미 가족약속 백일장 ▲사랑과 감사 카드 보내기 ▲캠페인 페이지 공유하기 ▲프로미119 안전퀴즈 365 등 총 4개 프로그램으로 구성됐다.
'프로미 가족약속 백일장'은 가족과의 약속을 4행시·네컷만화·쇼츠 영상 등 다양한 형식으로 표현해 참여하는 이벤트다. 참가자는 자신만의 가족 약속 이야기를 글과 그림, 영상으로 제작해 응모할 수 있으며, 우수 참여자에게는 가족여행 상품권과 백화점 상품권 등이 제공된다.
'사랑과 감사 카드 보내기' 프로그램은 프로미 우체통을 통해 가족과 친구에게 감사의 마음을 전할 수 있도록 마련됐다. 카드 디자인을 선택해 메시지를 발송할 수 있으며, 참여 고객에게는 커피 기프티콘 등이 제공된다.
지난 2014년 시작된 '프로미 우체통'은 올해로 13년째 운영되고 있는 DB손해보험의 대표 브랜드 캠페인이다. 현재까지 누적 참여자 수는 125만명을 넘어섰다.
이와 함께 캠페인 페이지를 SNS에 공유하면 모바일 상품권 등을 제공하는 이벤트와 생활 속 안전 인식을 높이기 위한 '프로미119 안전퀴즈'도 함께 운영된다.
DB손해보험 관계자는 "가정의 달을 맞아 가족과의 약속을 다양한 방식으로 표현하고 실천할 수 있는 기회를 마련하고자 이번 캠페인을 기획했다"며 "일상 속 작은 약속이 가족 간 관계를 더욱 가깝게 만드는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
yunyun@newspim.com