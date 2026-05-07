LS증권, VIP 우수고객 '투혼클럽' 대상 창경궁 야간투어 진행

AI 핵심 요약beta
- LS증권이 7일 투혼클럽 고객 대상 서울 창경궁 야간투어 행사를 마무리했다.
- 4월 24일부터 5월 2일까지 4차례에 걸쳐 총 80명이 참여했다.
- 고객 소통 강화와 문화 체험 제공을 위해 기획했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = LS증권은 지난달 24일부터 4차례에 걸쳐 진행된 '투혼클럽' 고객 대상 서울 창경궁 야간투어 행사를 마무리했다고 7일 밝혔다.
LS증권에 따르면 이번 행사는 투혼클럽 고객과 소통을 강화하고 일상 속 특별한 문화 경험을 제공하고자 마련됐다. 행사는 지난 4월 24일부터 5월 2일까지 4차례에 걸쳐 진행됐으며, 회차별로 20명씩 총 80명의 고객이 참여했다.
투혼클럽 고객들은 김기완 전문 도슨트의 해설을 들으며 창경궁의 역사적 의미를 되새기고 이해를 넓히는 시간을 가졌다. 이후 각자 창경궁을 둘러보며 여유로운 체험을 즐겼다.
투혼클럽은 LS증권의 VIP 우수고객을 위한 멤버십 서비스로, 대상자로 선정되면 ▲VIP 투자세미나 초청 ▲문화공연·전시회 초청 ▲생일 상품권 증정 ▲명절 선물 지급 ▲수수료 및 이자 우대 ▲전용 상담서비스 등의 혜택이 제공된다.
전찬호 LS증권 Prime영업팀 팀장은 "투혼클럽 고객에게 금융서비스를 넘어 문화적 경험까지 제공하고자 이번 행사를 기획했다"며 "앞으로도 고객들이 체감할 수 있는 실질적인 가치 제공을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com