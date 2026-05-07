KB자산운용, 'RISE 코리아밸류업' 코리아밸류업 ETF 중 첫 순자산 1조 돌파

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 7일 RISE 코리아밸류업 ETF가 순자산 1조원을 돌파했다고 밝혔다.
- 이 ETF는 3개월 39.65%, 6개월 92.11%, 1년 216.67% 수익률로 1위를 기록했다.
- 저평가 우량기업 중심 코리아밸류업 지수를 추종하며 기업가치 상승 기대를 반영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 7일 자사 'RISE 코리아밸류업' 상장지수펀드(ETF)가 코리아밸류업 ETF 가운데 사상 처음으로 순자산액 1조원을 돌파했다고 밝혔다.
펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 전날 기준 RISE 코리아밸류업 ETF의 최근 3개월, 6개월, 1년 수익률은 각각 39.65%, 92.11%, 216.67%다. 이는 코리아밸류업 지수를 따르는 패시브 ETF 중 같은 기간 1위 수준이다.
RISE 코리아밸류업 ETF는 수익성·주주환원·시장 평가·자본효율성 등 4가지 기준에 걸맞은 국내 우량 기업에 선별 투자하는 코리아밸류업 지수를 추종한다.
해당 지수는 주가순자산비율(PBR)과 자기자본이익률(ROE)을 기준으로 장기간 저평가된 기업 가운데 기업가치 제고 프로그램에 참여하는 종목을 중심으로 구성했다. 중장기 기업가치 상승 가능성에 주목하는 전략이다.
최근 글로벌 무역 분쟁 심화와 고금리 환경 속에서도 코리아밸류업 지수는 기업가치 제고라는 구조적 모멘텀을 기반으로 안정적인 성과 흐름을 이어가고 있다. 정부의 '기업 밸류업 프로그램'이 제도화 단계에 접어들면서 참여 기업들의 자사주 매입과 배당 확대가 지속되고 있다는 점도 긍정적인 요인이다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "주주환원 확대와 기업가치 제고에 대한 투자자 관심이 높아지는 상황에서 RISE 코리아밸류업 ETF가 우수한 성과를 바탕으로 순자산 1조원을 돌파했다"며 "앞으로도 투자자들이 국내 증시의 구조적 변화를 효과적으로 반영해 투자할 수 있도록 다양한 설루션을 제공하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com