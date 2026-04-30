LG생활건강, 1분기 만에 영업익 흑자전환...수익성 반등 시동

AI 핵심 요약beta
- LG생활건강이 30일 1분기 영업이익 1078억원으로 흑자전환하며 실적 반등했다.
- 북미 시장 매출이 35% 급증하고 닥터그루트 등 브랜드가 글로벌에서 선전했다.
- 면세 채널 조절과 오프라인 효율화로 국내 유통채널 재정비 성과가 나타나고 있다.
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영업이익률도 전분기 대비 6.8%로 플러스 전환...북미 시장 확대 영향
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LG생활건강이 올해 1분기 영업이익 흑자전환에 성공하며 실적 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다. 지난해 같은 기간 대비 매출과 영업이익이 감소했지만, 직전 분기인 작년 4분기 대비 1분기 만에 수익성이 개선되며 체질 개선 효과가 나타나고 있다는 평가다.
LG생활건강은 30일 연결 기준 지난 1분기 매출 1조5766억원, 영업이익 1078억원을 각각 기록했다고 공시했다. 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 7.1%, 24.3% 줄었지만, 지난해 4분기 대비 매출이 7% 늘고 영업이익이 흑자로 돌아섰다. 같은 기간 영업이익률도 마이너스(-) 4.9%에서 6.8%로 크게 개선됐다.
수익성을 떠받친 것은 북미 시장이다. 해외 시장의 경우 중국과 일본 매출은 기저 부담으로 각각 14.4%, 13.0% 줄었지만, 북미 매출이 35% 급증하면서 미래 성장 동력인 해외 매출은 전년 동기 대비 0.9% 증가했다.
사업 부문별로 보면 뷰티 부문의 지난 1분기 매출은 7711억원, 영업이익은 386억원으로 각각 12.3%, 43.2% 감소했다. 면세 채널 물량 조절과 오프라인 매장 효율화 작업이 이어진 영향이다.
다만 닥터그루트와 유시몰, 도미나스, VDL 등 주력 브랜드가 글로벌 시장에서 선전하면서 해외 매출 성장을 견인했다. 특히 LG생활건강의 새로운 비전인 '과학 기반 뷰티·건강 기업(Science Driven Beauty & Wellness Company)' 기조에 따라 브랜드 경쟁력을 강화하면서 해외 온·오프라인 채널에서의 성과가 가시화되고 있다.
특히 프리미엄 두피 케어 브랜드 '닥터그루트'가 북미 시장에서 성과를 내며 존재감을 키웠다. 아마존과 틱톡 등 온라인 채널 성장에 힘입어 북미 매출이 35% 증가했다. 이 브랜드는 미국 뷰티 유통 채널인 세포라 온라인몰에 입점했으며, 오는 8월부터 오프라인 매장 확대도 예정돼 있다. 'CNP'와 '빌리프' 역시 얼타 뷰티 입점 확대를 통해 소비자 접점을 넓히고 있다.
홈케어앤데일리뷰티(HDB) 부문은 매출 3979억원, 영업이익 254억원으로 각각 0.9%, 7.4% 감소했다. 헬스앤뷰티(H&B) 스토어와 온라인 채널에서는 판매가 늘었지만 오프라인 수요 둔화가 영향을 미쳤다. HDB 부문은 차별화된 성분과 새로운 기술이 적용된 '히어로(Hero)' 제품을 출시하며 경쟁력을 강화하고 있다. 또한 고불소·효소 치약 등 신제품을 앞세워 제품 경쟁력 강화에 나서고 있다.
리프레시먼트(Refreshment) 부문 역시 매출 4076억원, 영업이익 438억원으로 각각 2.2%, 6.8% 줄었다. 음료 소비 둔화와 전통 채널 부진이 영향을 미쳤다.
코카콜라음료는 올해 피파(FIFA) 월드컵 등 글로벌 스포츠 이벤트를 활용한 마케팅으로 매출을 확대할 방침이다. 코카콜라는 월드컵 트로피 진품을 국내에 전시하며 소비자 체험 행사를 개최하고, 파워에이드'는 월드컵 스페셜 패키지를 출시하는 등 다채로운 프로모션을 진행할 예정이다.
LG생활건강 관계자는 "작년부터 면세를 중심으로 강도 높게 진행된 국내 유통채널 재정비 작업이 점차 성과로 이어지고 있다"면서 "연구개발(R&D) 기반의 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 브랜드 혁신을 본격화하며 글로벌 및 디지털 시장을 중심으로 전략적 성장을 이어가겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com