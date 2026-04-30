경남도, 함안 조열 묘와 조금호 부부 묘 기념물 지정

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- 경남도가 30일 함안 조열 묘와 조금호 부부 묘를 도 기념물로 지정했다.
- 조열 묘는 고려 말 공조전서 조열의 방형 구조 묘로 충절 인물 흔적을 담았다.
- 조금호 부부 묘는 원형 구조로 묘제 변화와 석물 희소성을 보여 학술 가치가 높다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 함안군 소재 '함안 조열 묘와 조금호 부부 묘'를 도 기념물로 지정했다고 30일 밝혔다.
이번 지정은 조선 초기 지방 사대부 묘제 변화 양상을 보여주는 학술적 가치와 함께 지역 문화유산 보존 필요성을 반영한 조치다.
조열 묘는 고려 말 공조전서를 지낸 조열의 묘로, 고려 왕조에 대한 충절을 지킨 함안 지역 대표 인물의 흔적을 담고 있다. 조열은 생육신으로 알려진 조려의 조부다.
해당 묘는 고려 말에서 조선 초에 주로 사용된 방형 구조로 조성됐으며 좌측에는 묘표, 우측에는 첫째 부인 곤양전씨의 실전 묘를 대신한 설단이 마련돼 있다.
조금호 부부 묘는 조열의 증손이자 조려의 차남인 조금호와 부인 진주 류씨의 합분으로 원형 구조를 띤다. 묘역에는 신도비와 함께 아들 조수천이 지은 시문이 새겨진 대형 망주석 2기가 남아 있다.
도는 두 묘역이 방형에서 원형으로 이어지는 묘제 변화를 확인할 수 있는 자료로 석물의 희소성까지 갖춰 역사·학술적 가치가 높다고 평가했다.
정영철 문화체육국장은 "해당 유산은 조선 초기 지방 사대부 묘제의 변천을 보여주는 중요한 사례"라며 "도내 문화유산을 지속 발굴·보존해 지역 문화 가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com