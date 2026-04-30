K콘텐츠, 제작지원서 전 주기 지원으로 확 바꾼다…문체부 "슈퍼 IP, 육성 집중"

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 한국콘텐츠진흥원과 함께 콘텐츠 기업 지원 체계를 전면 개편하기로 했다.
- AI 확산과 글로벌 플랫폼 경쟁 심화에 대응하기 위해 창업부터 글로벌 진출까지 전주기 지원으로 전환한다.
- 실증화 사업과 글로벌 시장 테스트 베드 지원을 확대해 슈퍼 IP 기업 육성에 집중하겠다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국콘텐츠진흥원과 함께 콘텐츠 기업 지원 체계를 전면 개편하기로 했다. 인공지능(AI) 확산과 글로벌 플랫폼 경쟁 심화 등 급변하는 산업 환경에 대응하기 위해 기존 제작 중심의 지원에서 벗어나, 창업부터 글로벌 진출까지 아우르는 전 주기 지원 체계로 전환하겠다는 구상이다.
문체부에 따르면 대한민국 콘텐츠 산업 매출액은 2005년 57조 3000억 원에서 2024년 157조 4000억 원으로 약 2.7배 성장했다. 부가가치 역시 같은 기간 20조 원에서 56조 9000억 원으로 2.9배 늘어났다. K-콘텐츠는 이제 국가 핵심 성장동력으로 자리잡은 셈이다.
그러나 AI 기술의 급속한 확산으로 산업 기반 자체가 흔들리고 있다. 지식재산(IP) 확장 경쟁, 글로벌 유통망 및 플랫폼 중심의 시장 재편 등 산업 구조가 빠르게 변화하면서, 기존 지원 방식으로는 한계가 있다는 지적이 잇따랐다.
문체부는 이러한 변화에 대응하기 위해 지난 3~4월, 학계·산업계·금융계 전문가들이 참여하는 '콘텐츠 기업육성을 위한 협의체(워킹그룹)'를 운영, 콘텐츠는 소비하기 전까지 가치를 평가하기 어려운 '경험재'인 데다, 소수의 흥행작에 수익이 집중되는 구조를 갖고 있어 기존 제조업이나 기술 산업과는 다른 방식의 지원이 필요하다는 데 공감대가 형성됐다.
협의체 논의를 바탕으로 문체부는 콘텐츠 기업 지원 체계 개편에 착수한다. 아이디어 단계의 콘텐츠 창업부터 기업 성장, 세계 진출까지 이어지는 전 주기 지원을 강화하고, 창업 기업에 필수적인 실증화 사업과 글로벌 시장 점검(테스트 베드) 지원도 확대할 예정이다.
임성환 문체부 문화산업정책관은 "콘텐츠 산업은 고부가가치를 창출하는 국가전략 산업인 만큼, 단순 지원을 넘어 '슈퍼 IP 기업육성'이라는 본질적인 산업 경쟁력 강화에 재정 투입이 집중돼야 한다"고 밝혔다. 이어 "창의적인 아이디어가 세계적인 슈퍼 IP로 도약할 수 있도록 업계·학계와 함께 민간 투자의 마중물이 될 정책을 개발하겠다"고 덧붙였다.
fineview@newspim.com