GH, 하남교산 공공주택지구 A-3블록 통합공공임대주택 사업 '본궤도'

AI 핵심 요약beta
- GH가 30일 하남교산 A-3블록 사업계획승인을 고시했다.
- 하남시 천현동에 1100가구 통합공공임대주택을 건설한다.
- 고령자복지주택 100가구 포함, 세대 통합 커뮤니티를 강화한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 하남교산 공공주택지구 A-3블록 통합공공임대주택 건립 사업에 대한 사업계획승인이 고시됨에 따라 주택공급 사업이 본궤도에 올랐다고 30일 밝혔다.
이번 통합공공임대주택은 경기도 하남시 천현동 일원 3만5722㎡에 지하 2층, 지상 29층 규모의 아파트 7개 동, 총 1100가구로 건설된다. 전용면적은 31~59㎡로 다양하게 구성돼 1인 가구부터 신혼부부, 고령층 등 폭넓은 주거 수요를 충족시킬 전망이다.
특히 이번 사업은 지난해 국토부 주관 '고령자복지주택 특화공모사업'에 선정돼, 전체 가구 중 100가구는 고령자복지주택으로 공급된다. 이에 따라 단지에는 어르신들의 경제적 자립과 사회적 참여를 돕기 위한 일자리 공간은 물론 문화와 여가를 향유할 수 있는 사회복지시설이 함께 들어설 예정이다.
'고령자복지주택'은 무장애(Barrier-Free) 설계가 적용된 주거공간과 사회복지시설을 함께 설치해 65세 이상 무주택 고령자에게 공급하는 공공임대주택이다.
나아가 GH는 공동체 활성화를 위해 청년, 신혼부부, 고령자 등 다양한 세대가 한 공간에서 소통하며 어우러질 수 있는 공간 조성과 커뮤니티 프로그램을 한층 강화할 계획이다.
김용진 GH 사장은 "하남교산 A-3블록은 도민 주거 안정을 위해 GH가 추진하는 핵심사업"이라며 "단순한 주택 공급을 넘어 세대 간 통합과 복지가 조화를 이루는 혁신적인 주거단지를 조성해 도민의 삶의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com