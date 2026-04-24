최휘영 장관, 김해 생활체육대축전 현장방문…"생활체육은 국가 핵심 분야"

AI 핵심 요약beta
- 최휘영 문체부 장관이 24일 김해서 생활체육대축전 개회식 참석했다.
- 시도체육회장 간담회 주재하고 전국 동호인 2만여 명 격려했다.
- 생활체육 진흥 투자 확대 강조하며 현장 경기장 방문했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 24일 경상남도 김해를 찾아 '2026 전국생활체육대축전' 개회식에 참석하고 전국 생활체육 동호인들을 격려한다.
대한체육회가 주최하고 경상남도·경상남도체육회가 주관하는 이번 대축전은 '경남에서 펼쳐지는 감동, 화합의 대축전'을 구호로 4월 23일부터 26일까지 김해시를 비롯한 경남 일원에서 열린다. 전국 17개 시도에서 선수단·임원·심판 등 2만여 명이 참가해 41개 종목에서 기량을 겨룬다.
최 장관은 개회식에 앞서 시도체육회장 간담회를 주재해 생활체육 진흥 방안에 대한 현장 의견을 청취한다. 이어 김해종합운동장 개회식에 참석해 17개 시도 선수단을 격려하고, 25일에는 김해시민체육공원·김해문화체육관 등 주요 경기장을 돌며 롤러·축구·씨름 등 대회 현장을 살핀다.
경기는 김해시 내 14개 경기장을 포함해 창원·진주·통영 등 경남 18개 시군 60개 경기장과 경북 1개 경기장 등 총 61개 경기장에서 나뉘어 진행된다.
최휘영 장관은 "생활체육은 건강하고 행복한 삶의 토대이자, 국민 의료비 절감과 건강수명 증대를 통한 생산가능인구 확대로 이어지는 국가 핵심 분야"라며 "특히 고령화 시대에서의 생활체육 투자는 사회간접자본·연구개발과 같이 국가 미래를 위한 필수 투자"라고 강조했다. 이어 "운동하는 국민이 늘어날수록 우리나라의 지속 가능한 경쟁력도 높아진다"며 "문체부는 생활체육이 국민의 일상에 더욱 깊숙이 자리 잡을 수 있도록 획기적으로 투자를 확대하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com