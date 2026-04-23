박홍근 기획처 장관 "협동조합이 통합 역할하도록 적극 지원"

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협동조합 기본계획 현장 점검

의료·주거·에너지 확대 추진

연합회 활성화·제도 개선 병행

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 박홍근 기획예산처 장관은 협동조합이 의료·돌봄 등 공공서비스의 핵심 역할을 맡아야 한다고 강조했다. 현장에서 나온 의견을 정책에 반영하고 협동조합의 역할을 확대하겠다는 방침도 밝혔다.

기획예산처는 23일 박홍근 장관이 서울 은평구 살림의료복지사회적협동조합을 방문해 협동조합 현장을 점검하고 정책 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 의료·돌봄을 포함해 주거, 에너지, 교육 등 다양한 분야 협동조합 관계자와 현장 활동가들이 참여해 협동조합 활성화 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.

박홍근 기획예산처 장관이 4월 23일 오후 서울 은평구 살림데이케어센터를 방문해 협동조합 현장 간담회를 주재하고 모두발언을 하고 있다. [사진=기획처] 2026.04.23 rang@newspim.com

앞서 기획처는 협동조합정책심의위원회를 통해 '제5차 협동조합 기본계획(2026~2028)'을 수립했다. 이 계획은 ▲협동조합 경쟁력 강화 ▲상호 협력·연대 강화 ▲정체성 강화 ▲지역사회 참여 확대 ▲운영 효율성 제고 등 'S.M.I.L.E 5대 전략'을 핵심으로 한다.

이날 박 장관은 해당 전략이 현장에서 구체화되기 위해서는 활동가 역할이 중요하다고 강조했다.

또 그는 지역사회 공공서비스 공급 확대와 연합회 활성화 등 협동조합의 중장기 발전을 위한 주요 과제를 구체화해 나갈 계획이며, 협동조합이 국민 삶의 필수영역을 뒷받침하고 복지·돌봄을 연결하는 통합적 역할을 수행할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다고 밝혔다.

현장에서는 협동조합 생태계 강화를 위한 다양한 과제도 제기됐다. 의료·돌봄 분야에서는 정책 과정 참여 확대와 교육과정 개발 필요성이 언급됐다. 교육·주거 분야에서는 학교협동조합 지원과 도시재생 연계 확대가 필요하다는 의견이 나왔다.

에너지 분야에서는 출자금 변동에 따른 세제 부담 완화 요구가 제기됐다. 직원 협동조합과 관련해서는 기업 인수·승계에 대한 법적 기반과 인센티브 필요성이 제시됐다.

정부는 이날 제기된 의견을 중장기 발전전략에 반영할 방침이다. 특히 의료·돌봄뿐 아니라 주거, 교육, 에너지 등 다양한 분야에서 협동조합의 공공서비스 공급 역할을 확대할 계획이다.

또 ▲연합회 활성화 ▲교육 강화 ▲전문인력 양성 등을 통해 현장 역량을 높이고, 협동조합을 통한 기업 인수·승계 모델도 제도적으로 뒷받침할 방침이다.

박 장관은 "예산과 정책은 현장에서 완성된다"며 "앞으로도 현장과의 소통을 지속 확대하겠다"고 전했다.

rang@newspim.com