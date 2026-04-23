한유원, 공공기관 고객만족도 '우수'…중기부 산하기관 중 최고 등급

부문 11곳 모두 목표치 초과

중기부 산하기관 중 최고 등급

고객 체감형 경영 성과 확인

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국중소벤처기업유통원(한유원)이 정부가 주관하는 공공기관 고객만족도 조사에서 우수 등급을 받았다. 한유원은 조사 대상 사업에서 모두 목표치를 넘기며 중소벤처기업부 산하기관 가운데 최고 등급을 기록했다.

한유원은 재정경제부가 실시한 '2025년 공공기관 고객만족도 조사'에서 우수 등급을 획득했다고 23일 밝혔다. 이번 조사에서 한유원은 평가 대상인 11개 사업 부문 전부에서 목표 점수를 웃돌았다.

이번 평가 결과에 관해 한유원은 고객 서비스 품질 전반이 고르게 개선된 성과로 해석했다. 현장 소통과 고객 중심 조직문화 정착 노력이 반영됐다는 설명이다.

이태식 한국중소벤처기업유통원 대표이사(오른쪽)이 2025년 5월 동행축제 현장에서 참여 소상공인과 소통하고 있다. [사진=한유원] 2026.04.23 rang@newspim.com

이태식 한유원 대표이사는 취임 이후 고객 체감형 경영을 강화해 왔다. 고객소통 전담반을 신설해 현장 의견을 직접 듣고 중소기업과 소상공인의 애로 해소에 힘쓰는 한편, 임직원 대상 고객 서비스 교육도 진행했다. 다른 기관의 혁신 사례를 벤치마킹하며 조직 안에 고객 우선 문화를 정착시키는 데도 집중했다.

이태식 대표이사는 "고객만족도 우수 등급 획득은 우리 기관의 핵심 고객인 중소기업과 소상공인에게 신뢰받는 파트너가 되기 위해 전 임직원이 한마음으로 노력한 결과"라며 "이번 성과에 안주하지 않고 현장의 작은 목소리에도 귀기울이며 고객만족도 매우 우수 기관으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

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