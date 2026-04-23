대구시, 디지털 격차 해소 위한 'AI디지털배움터' 본격 운영

거점센터 4곳·별도 체험존 1곳 운영…4만 8092명 교육 목표

생성형 AI부터 키오스크 활용까지…취약지역엔 에듀버스 투입

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 인공지능(AI) 전환이 가속화되는 가운데 모든 시민이 디지털 혜택에서 소외되지 않도록 '대구 AI디지털배움터'를 본격 운영한다고 23일 밝혔다. 전 세대를 아우르는 디지털 역량 강화를 위해 교육 거점을 확대하고 실습·방문 교육을 강화한다는 계획이다.

AI디지털배움터는 시민의 디지털 활용 역량 향상을 위한 대표적인 교육사업이다. 대구시는 기존 거점센터 2곳(체험존 포함)·별도 체험존 1곳 중심의 운영 체계를 거점센터 4곳(체험존 포함)·별도 체험존 1곳으로 확대 개편하고, 총 4만 8,092명을 목표로 교육을 추진한다.

이번 사업은 단순 정보 전달을 넘어 시민들이 일상에서 AI와 디지털 기기를 스스로 활용할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다. 이를 위해 ▲성서노인종합복지관▲서구노인복지관▲강동노인복지관▲대구파동우체국 등 4개 거점센터를 평일에 상시 운영하고 대구발달장애인훈련센터에는 별도의 체험존을 운영한다.

대구시는 디지털 격차 해소 위한 'AI디지털배움터'를 본격 운영한다.[사진=대구시] 2026.04.23 yrk525@newspim.com

현장에서는 1대 1 AI·디지털 맞춤형 상담을 비롯해 이론·실습 교육, 동아리 학습, AI 기기 체험 등 다양한 프로그램을 운영한다. 스마트폰 기초 활용, 키오스크 사용법, 모바일 금융·공공서비스 이용 등 생활밀착형 교육부터 생성형 AI 활용, 디지털 콘텐츠 제작, 온라인 소통, 창업 과정까지 수준별 과정을 체계적으로 제공할 예정이다.

교육 사각지대 해소에도 힘을 싣는다. 경로당과 마을회관 등 수요기관을 직접 찾아가는 방문 교육을 확대하고 AI·디지털 기자재를 탑재한 '에듀버스'를 도심 외곽 취약지역에 집중 배치해 접근성을 높일 방침이다.

오준혁 대구광역시 기획조정실장은 "AI와 디지털 기술이 일상 전반의 핵심 요소로 자리 잡은 만큼, 시민 누구나 이를 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 역량을 갖추는 것이 중요하다"며 "AI디지털배움터를 통해 세대와 계층을 아우르는 맞춤형 지원을 확대하고 시민들의 AI·디지털 격차 해소에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

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