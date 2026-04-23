김관영 전북지사, 고창·부안 전략사업 점검…미래산업 속도전 강조

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드론·수소·스마트물류 현장 점검 통한 신산업 성장기반 강화

노을대교 핵심 SOC 추진 가속화 및 서해안 발전축 구축 박차

[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 전북도지사가 고창과 부안 주요 전략사업 현장을 잇달아 점검하며 미래산업 육성과 핵심 사회간접자본(SOC) 사업의 속도감 있는 추진을 강조했다.

김 지사는 23일 고창 호남권 드론통합지원센터, 삼성전자 스마트 허브단지, 고창~부안 노을대교, 부안 수전해 수소생산기지 등을 방문해 사업 추진 상황을 점검했다.

김관영 전북지사가 고창 드론통합지원센터를 점검하고 있다.[사진=전북자치도]2026.04.23 lbs0964@newspim.com

호남권 드론통합지원센터 현장에서는 공정 진행 상황을 확인하고 드론 산업 거점 조성 계획을 점검했다.

총사업비 363억 원이 투입되는 이 사업은 호남권 드론 비행시험과 교육, 자격 기능을 갖춘 통합 인프라 구축 사업으로 추진되고 있다.

이어 삼성전자 스마트 허브단지 현장을 찾아 첨단 물류 기반 조성 상황을 살폈다. 총 3500억 원이 투입되는 스마트 허브단지는 AI와 디지털 트윈, 물류로봇 등 첨단기술 기반 친환경 물류시설로 조성될 예정이다.

김 지사는 "차질 없는 사업 추진을 위한 행정 지원을 아끼지 않겠다"며 호남권 물류 혁신 거점 조성 기대감을 밝혔다.

노을대교 건설 현장에서는 사업 추진 속도 제고를 주문했다. 국도 77호선 단절 구간을 연결하는 핵심 인프라인 노을대교는 고창과 부안을 잇는 서해안 성장축 핵심 사업으로 평가된다. 완공 시 생활권 통합과 물류 효율 개선 효과가 기대된다.

김 지사는 "노을대교는 전북 서해안 발전의 핵심 축"이라며 관계기관 협력을 통한 차질 없는 추진을 강조했다.

또 부안 수전해 기반 수소생산기지를 찾아 시설 안전관리와 운영 준비 상황을 점검했다. 오는 7월 상업운전을 앞둔 이 시설은 새만금 연계 수소산업 생태계 구축의 핵심 거점으로 주목받고 있다.

lbs0964@newspim.com