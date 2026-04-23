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교육부, 장애·비장애 영유아 함께 자라는 통합보육 현장 점검

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  • 교육부는 23일 장애인날 맞아 통합보육 현장 지원 점검을 발표했다.
  • 최은옥 차관이 24일 서울 면일어린이집 방문해 보육활동 참여하고 의견 수렴한다.
  • 유보통합사업 강화와 예산 확대 등 장애 영유아 지원을 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최은옥 차관, 면일어린이집 방문
장애영유아 보육지원 강화 점검

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 장애인의 날을 계기로 장애 영유아와 비장애 영유아가 함께 생활하는 통합보육 현장을 찾아 지원 방안을 점검한다고 23일 밝혔다.

이번 현장방문은 이달 24일 서울 중랑구 면일어린이집에서 진행된다. 최은옥 교육부 차관이 유보통합 실행기반 강화사업 시범기관이자 장애아통합 어린이집인 면일어린이집을 찾아 보육활동에 참여하고 교원과 학부모의 의견을 들을 예정이다. 교육부는 이번 방문을 통해 아이들의 눈높이에서 보육환경을 살피고 현장 의견을 반영해 장애 영유아 지원을 강화할 방침이다.

교육부 전경. [사진=교육부]

그동안 현장에서는 어린이집에 다니는 장애 영유아 수가 유치원보다 많은 만큼 보다 충분한 지원이 필요하다는 목소리가 제기돼 왔다. 이에 교육부와 시도교육청은 지난해부터 유보통합 실행기반 강화사업을 통해 유치원과 어린이집 사이의 지원 격차를 줄이기 위한 정책을 발굴해 추진하고 있다.

이 같은 정책의 일환으로 서울과 충북 등에서는 올해부터 어린이집에 재원 중인 장애 영유아에게도 조기 진단과 치료비 일부를 지원하고 있다. 서울시교육청은 교육지원청 특수교육지원센터가 제공하는 장애 조기진단 평가 등 특수교육 관련 서비스를 어린이집 재원 영유아에게도 동일하게 지원하고 있다. 충북교육청은 관내 유치원과 어린이집 전체 유아를 대상으로 발달기질 검사를 지원하고 발달·정서상 어려움이 있는 유아에게 언어치료사와 놀이치료사, 특수교사 지원을 연계하고 있다.

최근에는 2026년 제1회 추가경정예산을 통해 장애아전문 어린이집 통학버스 유류비 지원도 확대됐다. 기존 월 20만원이던 지원액은 월 30만원으로 인상됐다. 정부는 또 장애 영유아를 위한 장애아전문·통합 어린이집을 연평균 80개소씩 확충해 돌봄 접근성을 높여 나갈 계획이다.

현장방문은 시설 라운딩과 보육활동 참여, 교사·학부모 차담회 순으로 진행된다. 최 차관은 2세반 동화책 읽어주기와 4세 통합반 팀별 게임활동에 참여한 뒤 교직원과 학부모를 만나 현장 의견을 청취할 예정이다.

최 차관은 "정부책임형 유보통합 정책 구현 과정에서 장애와 비장애의 구분 없이 아이들이 함께 어울리고 성장하는 포용적 환경은 우리가 나아가야 할 매우 중요한 가치"라며 "모든 아이들이 생애 초기부터 차별 없이 양질의 교육과 돌봄을 받을 수 있도록 국가의 책임을 다해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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