박형준 부산시장 "침례병원 공공병원화…정부 즉각 정책 결단해야"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 21일 국회에서 기자회견을 열고 침례병원 공공병원화를 촉구했다.
- 보건복지부의 논의 지연을 비판하며 동부산권 필수의료 공백 해소를 강조했다.
- 시비 3630억 원 부담과 운영 적자 보전 방안을 제시했다.
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비수도권 거점병원 조성 주장
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 침례병원 공공병원화 지연을 비판하며 정부의 즉각적 결단을 촉구했다.
시는 21일 오후 2시20분 국회 소통관에서 기자회견을 열고 구 침례병원의 공공병원화 추진을 촉구했다. 기자회견에는 박형준 시장과 지역 국회의원, 시·구의원 등 지역 정치권이 함께 참석했다.
이번 기자회견은 지난 3월 30일 시의 면담 재요청 이후에도 보건복지부 건강보험정책심의위원회 소위원회 논의와 현장 방문이 지연되면서 마련됐다. 시는 동부산권 필수의료 공백 해소와 시민 생명권 보호를 위해 정부의 조속한 정책 결단이 필요하다고 강조했다.
시는 사업 추진을 위해 전례 없는 수준의 재정 지원 계획도 제시했다. 총사업비 4004억 원 가운데 3630억 원(90% 이상)을 시비로 부담하고, 개원 이후 10년간 운영 적자의 50%를 보전하는 방안이다. 시는 건강보험 재정 부담 등을 이유로 안건 상정이 늦어질 경우 지역 의료 공백이 장기화될 수 있다고 우려했다.
박형준 시장은 "보건복지부 장관이 면담 요청을 거절하는 등 사실상 손을 놓고 있다"며 "침례병원 공공화는 무너진 지역 의료 안전망을 복원하는 핵심 사업으로, 정부가 즉각 결단해야 한다"고 말했다. 이어 "침례병원을 비수도권 공공의료 거점병원으로 조성해야 한다"고 강조했다.
지역 정치권도 정부 대응을 강하게 비판했다. 백종헌 국회의원은 "그간 공공병원화를 약속했던 정부·여당의 이행이 지연되고 있다"며 "건정심 소위원회 현장 방문과 본회의 안건 상정을 즉시 추진해야 한다"고 촉구했다.
ndh4000@newspim.com