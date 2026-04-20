안양시, 취약계층 아동·가족 맞춤형 금융 교육 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"아이와 가족이 함께 성장할 수 있는 체험형 금융 프로그램 지속 확대"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 취약 계층 아동과 가족이 올바른 경제관념을 갖고 합리적인 경제 주체로 성장할 수 있도록 돕는 실전형 금융 교육에 나섰다.

안양시 드림스타트 맞춤형 금융 교육 슬기로운 금융생활 안내문. [사진=안양시]

시는 지난 18일 오전 10시 드림스타트 센터 프로그램실에서 드림스타트 초등학교 저학년 아동 15명을 대상으로 맞춤형 금융 프로그램 '슬기로운 금융생활'의 첫 수업을 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 교육은 건전한 소비 및 저축 습관 형성을 비롯해, 아동기부터 '금융 문해력'을 키워 스스로 미래를 설계할 수 있는 경제적 자립 마인드를 형성하는 데 초점을 맞췄다.

첫날 교육에 참여한 아동들은 이론 강의에 더해 카드 게임을 즐기며 금융 개념을 익혔다. 현장에서는 공부가 아닌 놀이처럼 경제를 접할 수 있어 아이들의 호응이 컸다.

'슬기로운 금융생활' 프로그램은 오는 6월까지 총 4회에 걸쳐 아동과 양육자 65명을 대상으로 드림스타트 센터에서 운영된다.

대상별 특성을 고려해 ▲양육자 대상 투자·신용·금융 사기 대처 등 생활 속 금융 교육(2회차, 4. 20.) ▲초등학교 고학년 아동 대상 저축·투자·증권 이해 교육(3회차, 5. 9.) ▲초등학교 고학년 아동·양육자가 함께하는 가족 재무 계획 수립 등 현명한 금융생활 교육(4회차, 6. 13.)이 맞춤 과정으로 짜였다. 특히 2회차 양육자 교육은 비대면으로 운영해 장소에 구애받지 않고 참여할 수 있도록 배려했다.

시 관계자는 "아이들이 돈의 가치를 올바르게 이해하고 관리하는 능력은 성인이 되었을 때 자립의 밑거름이 되는 중요한 소양"이라며, "앞으로도 아이와 가족이 함께 성장할 수 있는 체험형 금융 프로그램을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.

안양시 드림스타트는 취약 계층 아동과 가족을 위해 건강·복지·보육·교육 등을 아우르는 통합 맞춤형 서비스를 제공 중이다.

1141world@newspim.com