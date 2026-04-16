이희진 전 군수 "국힘 영덕군수 후보 경선 포기…조주홍 후보 지지"

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국힘 영덕군수 후보 김광열·조주홍 맞대결로 결판

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 이희진 국민의힘 영덕군수 경선후보가 경선 참여를 포기하고 조주홍 예비후보 지지를 선언했다.

이희진 전 영덕군수는 16일 오후 자료를 내고 "영덕의 미래를 위해 국민의힘 영덕군수 후보 경선 참여를 접고 조주홍 후보 지지를 선언한다"고 밝혔다.

이희진 국민의힘 영덕군수 경선후보가 16일 경선 참여를 포기하고 조주홍 예비후보 지지를 선언했다.[사진=뉴스핌DB]

이 전 군수는 "지금 영덕에 필요한 것은 누가 후보가 되느냐의 문제가 아니라 반드시 이기고, 반드시 바꾸는 선택이라고 판단했다"며 "군민 여러분의 뜻을 받들어 저는 경선을 내려놓고 영덕의 변화를 위해 조주홍 후보를 지지하기로 결단했다"고 경선 포기 배경을 밝혔다.

그러면서 이 전 군수는 "이 결정은 결코 가볍지 않았다"면서 "한 사람의 군민으로 돌아가 영덕의 새로운 변화를 응원하겠다"며 "조주홍 후보가 반드시 승리해 정체된 영덕에 새로운 바람을 일으키고 군민이 체감하는 변화를 만들어 주시길 군민 여러분께 간곡히 부탁드린다"고 거듭 '조주홍 예비 후보 지지'를 강조했다.

이희진 전 군수의 경선 포기로 '6.3 지방선거' 국민의힘 영덕군수 후보 경선은 김광열 전 군수와 조주홍 전 국회 부의장 선임 비서관의 맞대결로 치러지게 됐다.

nulcheon@newspim.com