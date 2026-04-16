국민의힘 부산시당, 영도 안성민·남구 김광명·사상 이대훈 단수 추천

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 부산시당 공천위가 16일 제11차 회의를 열고 단수후보자 등을 의결했다.
- 기초단체장 3곳과 광역의원 5곳 등 총 8곳에 단수 공천자를 결정했다.
- 기초의원 6곳도 의결했으며 최종 확정은 중앙당에서 이뤄진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시당 공천관리위원회는 16일 제11차 회의를 열고 기초단체장 및 광역⋅기초의원 지역구 선거구에 대한 단수후보자, 기초의원 등을 의결했다고 밝혔다.
단수후보가 결정된 곳은 기초단체장 3곳과 광역의원 5곳 등 총 8곳이다. 기초단체장으로는 ▲영도구, 안성민 부산시의회 의장 ▲남구, 김광명 부산시의원 ▲사상구, 이대훈 전대통령비서실 행정관으로 단수 공천했다.
광역의원에는 ▲서구 제2선거구, 이용운 국회의원실 선임비서관 ▲부산진구 제1선거구, 박희용 영산대학교 특임교수 ▲부산진구 제2선거구, 이대석 부산시의회 부의장 ▲북구 제3선거구, 이종진 부산시의원 ▲북구 제4선거구, 박종률 부산시의원으로 결정됐다.
이 외에도 기초의원 후보자 6곳(중구 가·나, 영도구 가, 서구 가, 기장군 가·다)을 의결했다.
국민의힘 부산시당 관계자는 "단수 후보자 및 기초의원은 시당 운영위원회 의결을 거쳐 중앙당 최고위원회의 의결로 최종 확정된다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com